Québec investit 3 M$ dans des PME du secteur bioalimentaire de la Gaspésie

En tournée en Gaspésie, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a fait plusieurs annonces d’aide financière, dont près de 3 M$ d'aide pour le secteur des pêches et de la transformation bioalimentaire de la région.

Le ministre Lamontagne a annoncé entre autres vendredi un investissement de 425 000 $ pour soutenir cinq projets gaspésiens.

De cet argent, la part du lion, soit plus de 180 000 $, revient à Cuisimer de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour un projet d’amélioration de ses infrastructures.

Le ministre responsable des Pêcheries, André Lamontagne, était de passage en Gaspésie jeudi et vendredi. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Les entreprises InnoVactiv, Aquaculture Gaspésie, la Poissonnerie de Cloridorme ainsi que Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan reçoivent également un coup de pouce de la part du gouvernement.

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie contribue à la somme annoncée par le MAPAQ à une hauteur de 20 000 $.

Renouvellement de l'entente sectorielle

De passage à Paspébiac jeudi, le ministre Lamontagne, accompagné de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, et du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a aussi fait l’annonce du renouvellement de l’entente de financement pour le soutien de projets agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie.

L’enveloppe qui s’élève à 1,3 million de dollars est valide jusqu’en 2025.

C’est en [collaboration] avec le MAPAQ , l’ UPA , les MRC , c’est vraiment un groupe tissé serré qui travaille ensemble pour le développement du bioalimentaire en Gaspésie , explique André Lamontagne.

Il s’agit de la quatrième entente sectorielle à être renouvelée.

La directrice générale de Gaspésie gourmande, Johanne Michaud, rappelle que la dernière entente a permis d’aider financièrement 110 projets parmi lesquels de l'aide à la relève agricole. Il y a aussi des mesures pour la transformation agroalimentaire, donc des transformateurs qui veulent soutenir leurs opérations ou encore des industries agricoles, bovines, laitières qui vont pouvoir en bénéficier , cite-t-elle en exemple.

Johanne Michaud, directrice générale de Gaspésie Gourmande. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

D’avoir Gaspésie Gourmande en position de tête pour administrer cette entente, c’est tout à fait bienvenu , a commenté le ministre Lamontagne.

Plus tôt dans la matinée, jeudi, le ministre a également annoncé que son ministère et celui de l’Économie soutiennent financièrement quatre projets dans le domaine des pêches et de l’aquaculture à la hauteur de 1,2 million de dollars.

Unipêche M.D.M de Paspébiac obtient plus de 926 000 $ pour procéder à l’acquisition et à l’installation d’un vivier à homard. L’entreprise Raymer Aquaculture de New Richmond pourra améliorer la productivité de sa pisciculture grâce à une aide totalisant plus de 123 000 $.

La bâtisse de Raymer Aquaculture à New Richmond Photo : Sabrina Mercier

Huîtres Baie-des-Chaleurs compte réaliser un projet expérimental de croissance du mollusque sur sept sites côtiers de la Baie-des-Chaleurs.

Enfin, Pétoncles Carleton reçoit une aide pour valider la faisabilité d’un modèle d’affaires d’élevage de pétoncles par technique d’intervention sous-marine.

La plus grande partie des sommes annoncées jeudi est injectée par le MAPAQ . Les quatre projets soutenus s’élèvent à près de 3,5 millions de dollars.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon, Roxanne Langlois et Jean-François Deschênes.