Une grande mégalopole comme Toronto se doit d’assurer à sa population assez d’espaces verts, affirment urbanistes et organisations communautaires, qui estiment que la municipalité peut encore faire des efforts sur la question.

À quelques jours de l’élection municipale, nous avons donc demandé aux Torontois de compléter cette phrase : le problème avec les parcs à Toronto, c’est…

... il n’y en a pas assez

C’est une remarque qui revient régulièrement. La ville de Toronto serait sous-dotée en espaces verts. Ils ne sont pas là où vous voulez qu’ils soient , nous dit Jennifer Joachimides. Il faut qu’il y en ait à bonne distance de marche , complète son amie Theresa Kennedy.

Les deux amies se sont retrouvées en cet après-midi ensoleillé pour déjeuner ensemble et discuter. Une habitude qui s’est ancrée dans le quotidien des Torontois.

Depuis la pandémie, lorsque les parcs offraient un espace sécurisé pour sociabiliser avec les siens, les gens utilisent les parcs comme leur séjour , explique Ken Greenberg, urbaniste.

Les espaces verts sont devenus une extension des foyers alors que de plus en plus de Torontois vivent dans des appartements avec peu de place. Les restaurants sont chers, et l’été je préfère être dehors , nous explique Hagop Ohannessian, qui aimerait pouvoir boire un verre lorsqu’ils se retrouvent avec ses amis. Un projet-pilote en ce sens pourrait être mis en place par la mairie cet été du 1er juillet au 9 octobre.

Les gens n’ont plus de jardin derrière leur maison, on commence à vivre dans des appartements comme en Asie et en Europe. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose tant qu’on a une compensation en forme d’espace public , explique l’urbaniste qui note une disparité entre les quartiers.

Selon les chiffres de la municipalité, la ville compte 1500 parcs, couvrant 13% de la superficie de la ville, incluant les ravins.

... ils manquent d’entretien

Dans un rapport sur les parcs urbains rédigé par l’organisme Ami·es des parcs, 90 % des villes canadiennes déclarent avoir des budgets de fonctionnement insuffisants. Il faut vivre avec ce paramètre , note Ken Greenberg. Les habitants historiques de la ville ont remarqué la détérioration de la qualité des parcs.

Pour Natalie Brown, directrice des programmes chez Ami·es des parcs, le prochain maire pourra toutefois capitaliser sur la volonté des Torontois de voir leur ville investir dans les espaces verts. C’est une question d’ambition, de vision et d’inspiration , détaille-t-elle.

Elle estime que les Torontois seront enclins à un plus grand financement, d’autant plus au regard de la crise climatique. C’est le bon moment pour le faire , dit-elle.

Une piste avancée par Ken Greenberg serait de s’appuyer plus sur les communautés et les organismes caritatifs.

C’est le cas au parc Sorauren, où une communauté s’est créée autour de cet espace vert à l'ouest du vert du centre-ville. On a lancé des initiatives telles que le marché fermier et le four à pizza, c’est une valeur ajoutée non négligeable dans un quartier comme le nôtre , explique Stephen Dorsey, membre de Friends of Sorauren Park.

Selon Ami·es des parcs, les municipalités doivent investir davantage dans le fonctionnement et l’entretien des parcs. Sinon, les réparations ponctuelles risquent de se transformer en rénovations coûteuses.

... ils manquent d'équipement

Pendant qu’elle discute au parc Grange avec son amie, le nourrisson de Theresa Kennedy gigote dans sa poussette. La jeune mère note que si le parc propose une aire de jeux, il manque un endroit où elle pourrait changer les couches de son enfant. Il n'y a pas assez de sanitaires , confirme Hagop Ohannessian.

Le manque de sanitaires et de fontaines à eau est un reproche récurrent, leur saisonnalité aussi, puisque sur les 174 toilettes publiques, beaucoup ne sont pas accessibles pendant l’hiver.

Mme Kennedy aimerait également voir se généraliser des pataugeoires pour se rafraîchir et des heures de jeux pour enfants.

Qu’en disent les candidats à l’élection municipale?

Les débats entre les six candidats principaux ont été cannibalisés par des sujets tels que le logement, le transport ou le coût de la vie, laissant sur le côté des sujets jugés moins porteurs électoralement. Le peu de réponses que nous avons reçu à nos sollicitations en est la preuve.