Feu de Donnie Creek : le Yukon se prépare en cas de fermeture d’un axe routier vital

Selon un communiqué publié vendredi, l’organisme d’intervention d’urgence du territoire est en communication quotidienne avec les autorités d’urgence de la Colombie-Britannique afin de surveiller la situation et de planifier une intervention au besoin.

Le gouvernement dit aussi se préparer en cas de fermeture de la route. Une planification est en cours pour s'assurer que le Yukon reste approvisionné en produits de première nécessité, notamment en carburant et en nourriture, en cas de fermeture de l'autoroute , indique le communiqué.

D’autres axes routiers reliant le territoire avec le sud du pays peuvent aussi être empruntés en cas de fermeture, comme l’autoroute Stewart-Cassiar, indique le gouvernement. Au besoin, les produits essentiels pourraient aussi être acheminés par transport maritime grâce aux ports en Alaska ou par avion.

Les voyageurs qui prévoient d'emprunter l'autoroute sont priés de vérifier les conditions routières en consultant le site web DriveBC  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ou en appelant le 1-800-550-4997. En cas de fermeture de l’autoroute, les mises à jour seront publiées sur les comptes Facebook et Twitter des services de protection du Yukon et Yukon 511, et sur le site web « situations d’urgence et sécurité ».  (Nouvelle fenêtre)

Le gouvernement invite tous les Yukonnais à préparer une trousse d’urgence contenant assez de vivres et d'eau portable pour pouvoir survivre au moins 72 heures.

La superficie de l’incendie de Donnie Creek, qui brûle depuis le 12 mai et qui est non maîtrisé, est de plus de 506 000 hectares vendredi. Selon la dernière mise à jour des autorités de la Colombie-Britannique, le feu est situé à environ 136 kilomètres au sud-est de Fort Nelson et 158 kilomètres au nord de Fort St John.

Un total de 231 pompiers forestiers, 11 hélicoptères et 36 équipements de machinerie lourde du service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique sont déployés pour maîtriser ce feu.