À Lorette, des aînés déménagent à contrecœur faute de logements adaptés

Elle nous manque encore, notre maison , raconte Benoit Jolicoeur, qui a vécu à Lorette pendant 42 ans.

Benoit et Therese Jolicoeur reconnaissent qu'ils auraient préféré rester à Lorette si une résidence pour aînés existait. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Benoit et sa femme Therese Jolicoeur ont quitté le village situé à 30 km au sud-est de Winnipeg il y a quatre ans. Ils sont maintenant installés dans une résidence pour aînés dans le quartier Saint-Vital, à Winnipeg.

« C'est bien de déménager en ville aussi, mais ce que j'aime moins, c'est qu'il y a moins de francophones. » — Une citation de Benoit Jolicoeur, ancien résident de Lorette.

En déménageant, Benoit Jolicoeur a dû s’éloigner de ses amis, d’autant qu’il était bien ancré dans la vie de la communauté francophone.

J'étais impliqué avec la paroisse des chevaliers de Colombe, avec le club des blés d’or (club de personnes âgées) aussi. J’avais trop d'ouvrages , remarque-t-il.

Le déménagement n’a cependant pas eu que des inconvénients pour le couple d’aînés.

Ici c'est bien quand même. On voulait être plus proche des docteurs aussi. Au cas où il arrive quelque chose , ajoute Benoit Jolicoeur.

Rendez-Vous (manqué) Estates

Des solutions de logements adaptés aux aînés auraient pourtant pu voir le jour à Lorette ces dernières années.

La coopérative sans but lucratif Rendez-vous Estate destinée aux 55 ans et plus devait fournir une option abordable et adaptée aux aînés de Lorette.

En 2021, dans l’émission Le 6 à 9, le président de la coopérative Rendez-Vous Estates, Léo Desmarais, indiquait avoir reçu des financements de la province et avoir vendu près de 26 suites, soit le palier à atteindre pour la construction de l’établissement.

La future résidence sera située en plein centre de Lorette, entre le chemin Dawson et la rivière Seine. Photo : Radio-Canada

Mais les travaux n’ont jamais commencé.

C'est une pas mal longue histoire , explique le maire de la municipalité rurale de Taché, Armand Poirier, élu depuis le mois d’octobre.

Cet ancien président de la résidence pour aînés de Sainte-Anne, la Villa Youville, indique qu’il a fait partie des instigateurs du projet.

« On a eu un changement de gouvernement provincial et le projet est tombé à l'eau, les financements promis n'ont pas suivi. » — Une citation de Armand Poirier, maire de la municipalité rurale de Taché.

Le maire se veut optimiste. Il a fallu qu'on lâche le projet, mais j'ai toujours espoir, ça va revenir.

À l’entrée ouest de Lorette, le projet de résidence pour aînés River Ridge, une initiative du secteur privé cette fois-ci, est sur la planche à dessin depuis quelques années.

Une partie des habitations du projet River Ridge, situées à côté du terrain de golf de Lorette, sont encore en construction. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Radio-Canada a contacté le gestionnaire Homepage Property qui indique que la partie du projet résidentiel consacrée aux aînés a pris du retard, mais n’a pas communiqué de fin, ni même de début prévu pour la construction.

Eveline Foisy a 76 ans. Après la grosse déception de la coopérative Rendez-vous Estates, elle s’est intéressée au projet de River Ridge.

Elle a cependant constaté que ce projet privé était loin des ambitions de la coopérative.

Il faut mettre un dépôt de 130 000 pièces [dollars canadiens] , ce qui est pas mal. Ensuite le loyer est de 200 $ par mois. Je suis chanceuse que j’ai des pensions , reconnaît Eveline Foisy, qui se dit consciente qu’une telle somme n’est pas à la portée de tous.

Partir le plus tard possible

Eveline Foisy se rend aux soupers du club pour aînés, les blés d’or, deux fois par semaine.

De gauche à droite : Eveline Foisy, Michelle Trémorin, Gisèle Fiola, Renée Jeanson et Cécile Robert. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Les membres du conseil d’administration reconnaissent unanimement qu’elles devront un jour quitter Lorette si elles perdent en autonomie, mais le plus tard possible , lance Renée Jeanson, la vice-présidente du club, âgée de 84 ans.

Un déchirement pour beaucoup. Au club des blés d’or, ces aînés ont la vie sociale qu’ils recherchent. On est très chanceux , admet Renée. D’autant que ces femmes, la plupart veuves, reconnaissent que ce groupe les aide à ne pas souffrir de la solitude.

De plus, les soupers sont l’occasion d’avoir un repas chaud, complet et équilibré, note le cuisinier Gilbert Leclerc.

Gilbert Leclerc a travaillé toute sa vie comme cuisinier. Il propose maintenant ses services deux fois par semaine au club des blés d'or. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

La perte de membres contraints de déménager est visible. On était 34 avant la COVID, on est plus que 19 maintenant , explique Cécile Robert, la trésorière du club. Une partie des départs sont des décès, mais cela ne représente qu’une partie du total, indique la trésorière.