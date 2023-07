Une chocolaterie de London optimise sa production et réduit ses prix

L’entreprise Forrat’s Chocolates s'est dotée de machines qui accélèrent considérablement sa production, notamment de truffes. Un procédé qui, à la main, prenait des heures, ne dure maintenant qu’une quinzaine de minutes, souligne le fondateur Marc Forrat.

Cette technologie lui permet de confectionner 10 fois plus de truffes en une journée. Il a donc décidé de réduire ses prix de moitié.

On les vendait à 18 $ la douzaine. On va commencer à les vendre à 9,99 $, tout inclus. Les taxes aussi, comme on fait en France ou en Belgique , affirme le chocolatier.

Marc Forrat (à gauche) prépare une ganache pour ses truffes au chocolat, maintenant assemblées par une machine. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Les prix de ses autres produits - y compris des bretzels recouverts de chocolat, des chocolats au caramel salé et des menthes chocolatées - sont réduits d'environ 25 %. M. Forrat espère que cette stratégie séduira la clientèle, surtout dans ce contexte d'inflation.

Il assure que la qualité des ingrédients et des chocolats ne baissera pas. Son équipe, qui compte actuellement trois employés, ne subira pas de compressions.

Les recettes et tout ça, on continue à les faire à la main. On a quand même besoin de gens pour faire l'emballage. La préparation du produit, la machine, elle a un rôle assez court , explique le fondateur de Forrat’s Chocolates.

Il envisage même de recruter davantage de personnel, vu qu’il produira des quantités plus importantes. On va devoir embaucher plus de gens, ça c'est sûr , dit-il.

L'entreprise assure que la qualité des ingrédients et de ses chocolats restera la même. Plutôt que de licencier des employés en automatisant une partie de sa production, Forrat's Chocolates compte en embaucher davantage. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Un pari risqué

Mais diminuer ses prix alors qu'il fait face, comme tout le monde, à des coûts plus élevés, c'est un pari risqué pour le chocolatier. Il devra vendre beaucoup plus de produits pour rentabiliser son investissement.

« C'est pas comme si ma main de poker, je vais tout donner aux autres et moi je suis un saint, je suis la Mère Teresa des chocolats, non. C'est une stratégie. » — Une citation de Marc Forrat, chocolatier et fondateur de Forrat’s Chocolates

L'entreprise vient tout récemment d’emménager dans une nouvelle usine, grâce à une subvention de FedDev Ontario, de la Ville de London et du Western Fair District.

Le chocolatier de London vend ses produits à prix réduit, sans toutefois réduire la taille de ses emballages, comme le font d'autres producteurs accusés de réduflation. Photo : Forrat's Chocolates

Les nouveaux équipements coûtent environ 100 000 $ à Forrat's Chocolates, que le fondateur finance en plongeant dans ses propres économies et en obtenant des prêts.

C'est un risque énorme, c'est sûr. Mais on pense qu'en diminuant nos prix, en rendant notre chocolat plus abordable, on va vendre des quantités plus grosses et à ce moment-là pouvoir sortir gagnant , affirme le chocolatier.

Comme elle produira de plus grands volumes, l’entreprise espère développer des franchises plus tard cette année afin d’augmenter ses points de vente à l’échelle du pays.