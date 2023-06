La plupart des villes ciblées et leurs maires font partie du regroupement des maires des grandes villes de l’Ontario.

Le Grand Sudbury et Thunder Bay, tous deux membres de l’association, n’ont pas passé le couperet, ne répondant pas aux critères de sélection. La ville de Newmarket, en banlieue de Toronto, a aussi été laissée de côté.

Nous avions une liste des municipalités connaissant les plus fortes croissances [en Ontario] avec une population de 100 000 habitants ou plus , a précisé en conférence de presse Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement.

Le ministre des Affaires municipales Steve Clark affirme que l'objectif d'accorder plus de pouvoirs aux maires est entre autres d'accélérer la construction domiciliaire. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les villes retenues se sont engagées envers la province à bâtir de nouveaux logements afin d’alléger la crise qui frappe le marché immobilier. Des 1,5 million de demeures que souhaite bâtir l’Ontario d’ici 2031, plus de 1,2 million d'entre elles doivent être construites dans ces communautés.

Malgré qu’elle ait été ignorée, certains intervenants estiment que la région du Nord de l’Ontario a été épargnée d’une politique imposée aux municipalités , selon le NPD, ainsi minant les droits des élus locaux.

L’Ontario ne ferme pas la porte

Nicole Fortier-Levesque, ancienne mairesse de Moonbeam et présidente de l’Association française des municipalités de l’Ontario, croit que sa région s’en sort indemne.

Cependant, bien qu’ils ne figurent pas sur la liste de nouveaux maires forts dévoilée vendredi, l’Ontario ne ferme pas la porte aux villes du Grand Sudbury et de Thunder Bay.

Le ministre Clark s'est dit ouvert à la possibilité d'y ajouter d'autres villes.

J’ai été très clair à l’endroit des trois communautés membres du regroupement, nous leur tendrons une perche aujourd’hui à l’aide d’une lettre et nous poursuivrons les discussions afin de les aider à s’engager envers nos objectifs de logement , a indiqué M. Clark.

Selon Mme Fortier-Levesque, personne ne veut vivre un changement qui bouleverserait la politique municipale et qui minerait la transparence du milieu.

On décourage les gens à s’impliquer au sein des conseils municipaux, relate-t-elle. J’aurais de la misère à accepter qu’on me donne une telle responsabilité.

La maire Michelle Boileau a été élue en octobre 2022. Elle est également la présidente de l'Association des fournisseurs de services du Nord de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

La maire de Timmins, Michelle Boileau, tout comme Mme Fortier-Levesque, se désole que le Nord ait été laissé de côté par une autre politique d’envergure de l’Ontario, bien qu’elle ne s’attendait pas à ce que le contraire se produise.

Au nombre de fois dont on parle de développement du Nord, qui semble être nécessaire pour l’avancement de la province, c’est peut-être un coup manqué , croit-elle.

Est-ce que c’est de la démocratie ça?

Mme Fortier-Lévesque reconnaît aussi que la province ne s’efforce pas à trouver d’autres solutions. Le NPD a suggéré que la province prenne le temps d’écouter les Ontariens et trouver des solutions à la crise du logement.

J’ai l’impression que le gouvernement Ford ne veut pas prendre la responsabilité, donc on remet ça sur le dos des municipalités, affirme Mme Fortier-Levesque. J’ai l’impression que le gouvernement s’en lave les mains.

En vertu de la politique, un maire fort peut adopter des règlements et réclamer des études sur ceux-ci avec l’appui de seulement un tiers des conseillers, s'ils touchent et permettent d’avancer des priorités provinciales.

Une réunion du conseil municipal du Grand Sudbury, présidée par le maire, Paul Lefebvre. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les autres membres d’un conseil municipal peuvent déroger au véto si le deux tiers des élus votent en ce sens dans un délai prescrit, ou 21 jours s’il n’y a pas lieu.

« Est-ce que c’est de la démocratie ça? Je ne suis pas certaine. » — Une citation de Nicole Fortier-Levesque, présidente de l'Association française des municipalités de l'Ontario

On est là pour représenter les contribuables. C’est très important qu’on prenne des décisions ensemble , poursuit-elle.

Steve Clark estime que l’Ontario doit réévaluer sa façon de faire affaire avec les municipalités.

Il faut plus que des changements à l’échelle municipale, dit-il. Nous devons les outiller pour nous appuyer dans cet objectif commun de créer plus de logements.