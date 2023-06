F1 : Lance Stroll a brillé de mille feux à Shawinigan

Je me disais voyons, qui arrive ici en hélicoptère? On se demandait bien qu’est-ce que Jean Todt venait faire à notre course. J’ai l’impression qu’il avait déjà un œil sur Lance Stroll se souvient l’une des coorganisatrices de la course, Danielle Clément, qui a été marquée par les performances du jeune pilote.

Lance Stroll, âgé de seulement 11 ans à ce moment faisait parti des participants du Grand Prix Karting de Shawinigan.

On ne saura jamais si Todt venait réellement analyser son coup de volant ou s’il n’accompagnait que son ami milliardaire Lawrence Stroll, le père de Lance, qui était à ce moment commanditaire de la Scuderia Ferrari.

Paul Cooke, ancien directeur d'Autorité sportive nationale (ASN Canada) Jean Todt, Jean Chrétien, Gabriel Genest et Lawence Stroll lors de cette course de karting tenue au centre-ville de Shawinigan Photo : Gabriel Genest

Un fait demeure, c’est que Lance Stroll a été invité l’été suivant (2010) à la prestigieuse académie de pilotage Ferrari  (Nouvelle fenêtre) en Italie. Pour sa part, Jean Todt allait devenir en octobre 2009, quelques semaines après ce grand prix, le grand patron de la Fédération internationale de l’automobile.

C’était quelque chose de le voir en piste! C’était une machine… le monde disait ­­''il va passer tout droit, ça n’a pas de bon sens à la vitesse à laquelle il arrive''. Il prenait sa courbe parfaitement, c’était l’enfer. C’était un petit génie du bolide. , renchérit la dame qui a œuvré durant des années à titre de signaleuse de course.

D’autres grands noms

Gabriel Genest, qui était à ce moment propriétaire de la piste de karting du secteur Grand-Mère et coorganisateur de la course du centre-ville de Shawinigan, garde des souvenirs mémorables de ces deux championnats canadiens de karting tenus à Shawinigan. Outre Jean Todt, il avait aussi eu le plaisir d’accueillir cette année-là Gerhard Berger. L’ex-pilote autrichien de formule 1 a aussi été momentanément copropriétaire de l’écurie Toro Rosso.

Guy Laliberté venait aussi en hélicoptère sur notre circuit de Grand-Mère pour assister aux courses de son fils , rappelle-t-il avec fierté.

Aujourd’hui, le circuit de Grand-Mère a fait place à une zone industrielle. Le grand-prix de karting de Shawinigan, mis au monde pour stimuler l’achat local au centre-ville de Shawinigan, n’existe plus. Pas plus que le Petit Monaco de Trois-Rivières.

La relève régionale s’exerce sur les circuits de Trois-Rivières (Pointe-du-Lac) ou de St-Célestin.