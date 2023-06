Au tour de l’Ontario de cesser l’emprisonnement des migrants

Plus tôt cette semaine, Radio-Canada a révélé que le Québec et le Nouveau-Brunswick avaient résilié leurs ententes respectives avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), selon lesquelles elles étaient payées pour incarcérer dans leurs prisons des ressortissants étrangers en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

À la suite de cette annonce, des organismes des droits de la personne et des avocats en droit de l'immigration ont multiplié leurs demandes auprès de l'Ontario, la province où l' ASFC met en détention le plus grand nombre de migrants, pour qu’elle leur emboîte le pas.

Le solliciteur général de l'Ontario, Michael Kerzner, a obtempéré en informant le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, le 15 juin 2023, que l'Ontario annulait également son contrat. En vertu de ces ententes, les provinces sont tenues de donner un préavis d'un an à l' ASFC .

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n'a toujours pas de plan de rechange alors que plusieurs contrats avec des provinces viennent à échéance prochainement. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

La décision de l'Ontario, qui a d'abord été rapportée par le Globe and Mail, a été confirmée par Radio-Canada.

Les établissements correctionnels de l’Ontario devraient se concentrer sur les personnes qui purgent des peines de prison et sur les prévenus, non pas sur les détenus de l’immigration, qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral , a écrit le Bureau du solliciteur général de l'Ontario à Radio-Canada.

Des années derrière les barreaux

De nombreux migrants ont passé des années dans des prisons provinciales sans jamais savoir quand ils allaient pouvoir sortir. C'est le cas d’Abdirahman Warssama, originaire de la Somalie, qui est resté enfermé durant cinq ans et sept mois dans des prisons à sécurité maximale en Ontario, dont celle de Lindsay, à deux heures de Toronto.

M. Warssama, comme tous les détenus de l’immigration, n’était pas accusé d’un crime. Il a pourtant été incarcéré avec des criminels endurcis en attendant que l’ASFC organise, en vain, son renvoi en Somalie.

Abdirahman Warssama a passé 5 ans et 7 mois dans des prisons à sécurité maximale en Ontario alors que le gouvernement fédéral essayait de le déporter vers la Somalie. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Environ 2000 des quelque 8000 migrants que l’ ASFC a détenus en moyenne chaque année de 2015 à 2020 ont été envoyés dans des établissements correctionnels provinciaux. Si le nombre de détenus de l'immigration a chuté à environ 3000 durant l'année financière 2021-2022, près du quart étaient toujours incarcérés dans des prisons provinciales. Les autres sont surtout envoyés dans l'un des trois centres fédéraux de surveillance de l'immigration.

L'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick s'ajoutent à la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan qui ont déjà mis fin à leurs ententes avec l' ASFC .

Alors que certains de ces contrats arriveront bientôt à échéance, le ministre Mendicino, responsable de l’ASFC, et son homologue à l'Immigration, Sean Fraser, ont reconnu qu'ils n’avaient toujours pas décidé de ce qu’il adviendrait des détenus de l’immigration dans ces prisons.

L’absence d’un plan de rechange fédéral inquiète grandement des défenseurs des droits des migrants.

Les deux dernières provinces

Pour l’instant, l’Île-du-Prince-Édouard continue d’accepter des migrants dans ses prisons provinciales, même si elle n’a pas d’entente formelle avec l’ ASFC .

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l’Î.-P.-É. a affirmé à Radio-Canada que le gouvernement fédéral avait entrepris des discussions pour en arriver à une entente formelle.

L’Î.-P.-É. dit être en pourparlers avec les autres provinces pour en arriver à une position commune, sans donner davantage de détails.