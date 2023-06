Harcèlement à UPEI : la vice-présidente de l’université placée en congé administratif

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a annoncé jeudi que la vice-présidente des finances et de l'administration de l'université a été mise en congé administratif, après la divulgation d’un rapport témoignant de la culture du travail malsaine au sein de l’institution.

Ce rapport rédigé par la firme d'avocats Rubin Thomlinson de Toronto comprend notamment des dénonciations de cas de harcèlement sexuel, de misogynie, de racisme et d’intimation subis par des employés et des étudiants au cours de la dernière décennie.

Ce type de comportement serait le fait de professeurs, de membres du personnel et, même, d'étudiants contre d’autres camarades de classe.

Le vice-présidente des finances et de l'administration de l'université, Jackie Podger, a été mise en congé administratif. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Selon un communiqué de l’université, la vice-présidente des finances et de l'administration de l'université, Jackie Podger, a été placée en congé administratif le 13 juin, soit un jour avant que le rapport soit rendu public.

Le document ne contient néanmoins aucune allégation ou conclusion concernant Jackie Podger spécifiquement. La contrôleuse de UPEI , Tara Judson, assume ces fonctions à titre intérimaire.

L'université a également nommé Sue Connolly au poste de vice-présidente par intérim chargée du personnel et de la culture.

Je remercie Tara et Sue d'avoir accepté d'occuper ces fonctions alors que nous procédons à des changements pour améliorer le soutien apporté à nos employés et aux étudiants que nous servons , a déclaré le recteur par intérim de UPEI , Greg Keefe, dans un message envoyé à la communauté universitaire.

Greg Keefe est le recteur par intérim de UPEI. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

CBC a fait une demande d'entrevue à Jackie Podger, sans succès.

Parmi les nombreuses recommandations faite par les rédacteurs du rapport de la firme Rubin Thomlinson, ils préconisent de remplacer tous les membres actuels du conseil d'administration de l'institution à la fin de leur mandat, soit mai 2024.

Des demandes de congédiement

Le Syndicat des professeurs de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a envoyé une lettre, jeudi, au conseil d'administration de l'université pour demander que des mesures soient prises à la suite du rapport.

L'organisme qualifie le document de dévastateur et indique que le rapport documente clairement une culture permanente d'intimidation et de harcèlement, de racisme et de misogynie, ainsi qu'une peur généralisée des représailles.

Plus précisément, le syndicat demande la démission immédiate de tous les membres du conseil d'administration qui ont occupé leur poste pendant la période de 2013 à 2015.

C'est à ce moment-là que deux femmes ont fait part des allégations de harcèlement sexuel contre l'ancien recteur de UPEI , Alaa Abd-El-Aziz.

L’ancien recteur a démissionné en décembre 2021 en invoquant son état de santé, peu après qu'une autre allégation de harcèlement a été déposée contre lui.

L’ancien recteur Alaa Abd-El-Aziz n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue de CBC .

L'ancien recteur de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Alaa Abd-El-Aziz. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicole Williams

La province prend une position

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a qualifié le rapport de troublant et écœurant lors d'une séance à l'Assemblée législative, jeudi.

« Si mon fils me demandait aujourd'hui si UPEI est un établissement que il devrait envisager, j'aurais du mal à le recommander. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'île

Le premier ministre de l'île, Dennis King, durant une session législative. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Gord McNeilly, député libéral de Charlottetown-West Royalty, a appelé à une plus grande attention aux mauvaises conduites à l'université.

Nous devons nous assurer que le conseil d'administration exerce une meilleure surveillance sur l'ensemble des activités de l' UPEI et, en tant que l'un des principaux bailleurs de fonds, nous [la province] devons veiller à ce que notre argent aille à des établissements où l'environnement est respectueux , a-t-il déclaré.

La députée verte de Charlottetown-Victoria Park, Karla Bernard, a déclaré que le financement futur de UPEI devrait être soumis à des conditions.

Pour autant que nous le sachions, l'université dépense plus pour régler les plaintes de harcèlement au travail que pour créer un environnement d'apprentissage et de travail sûr et bienveillant , a-t-elle souligné.

La province investit plus de 50 millions de dollars par an à UPEI .

18 mois d’enquête

Le rapport de Rubin Thomlinson conclut que l'université n'a pas réussi à créer un environnement sécuritaire, respectueux et positif pour le travail et l'apprentissage de tous les membres de sa communauté .

La firme d’avocats décrit ces problèmes comme désastreux , et la situation devrait tirer la sonnette d'alarme et susciter une action urgente .

L’enquête a commencé après la démission de l’ancien recteur Alaa Abd-El-Aziz et a duré 18 mois.

Un sondage a été lancé auprès d'employés et d'étudiants, anciens et actuels. 163 entretiens détaillés ont été également été réalisés.

Selon le rapport, au total, 29 ententes de confidentialité ont été signés à UPEI au cours de la dernière décennie.

Les consultants se sont entretenus avec 13 personnes ayant signé ce type d’accord.

Les ententes de confidentialité empêchent que les victimes de rendre publiques certaines informations sur le harcèlement qu’elles ont subies, notamment l’identité du harceleur, en échange de certaines concessions, comme des sommes d’argent.

Le conseil d'administration de l'UPEI est présidé par Pat Sinnott. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

L'enquête de Rubin Thomlinson sur les allégations impliquant l’ancien recteur Alaa Abd-El-Aziz n'est pas incluse dans le rapport rendu public mercredi.

Un rapport distinct sur cette enquête a été finalisé le 28 avril et remis à l'université, mais n'a pas été rendu public.

« Depuis que nous avons reçu une allégation concernant le recteur [fin 2021], nous avons agi immédiatement. Non seulement nous avons mené une enquête sur les allégations, mais le conseil d'administration a également décidé de commander une vaste étude sur la culture, les valeurs et les comportements au sein de l'université. » — Une citation de Pat Sinnott, président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration de l'université, Pat Sinnott, a souligné que l’institution a fait des efforts pour collaborer avec l'enquête.