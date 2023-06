Ce que vous devez savoir sur le concert de Flo Rida au Centre Slush Puppie

Le Centre Slush Puppie vivra vendredi soir son tout premier concert à grand déploiement. Des rendez-vous avant et après le concert sont proposés aux spectateurs pour agrémenter la soirée marquée par la présence attendue de la tête d’affiche, le rappeur américain Flo Rida, et celle en première partie du rappeur gatinois Mindflip.

Contrairement à d’autres concerts à gros déploiement, les organisateurs ont opté pour des places non assignées, une formule jugée plus flexible, qui permettra aux spectateurs de un peu plus bouger, danser, aller voir leurs amis, revenir , énumère le fondateur et producteur de Lumivalli, Christian Doucet.

« Notre but chez Lumivalli, c'est de faire des événements qui créent des ambiances très intéressantes, pour ne pas dire des gros party. Puis c'est ça qu'on veut créer avec [des places non assignées]. » — Une citation de Christian Doucet, fondateur et producteur de Lumivalli

L’absence de places numérotées évite par ailleurs d’augmenter les prix aux abords de la scène, poursuit le producteur. C’est une formule plus méconnue ici, mais on espère que les gens vont l’apprécier , ajoute M. Doucet, soulignant que des employés seront présents partout dans l'amphithéâtre pour répondre aux gens, à des questions, à des inquiétudes .

Les flux seront gérés à l'intérieur comme à l'extérieur. Une équipe va assurer le bon fonctionnement de la circulation au fur et à mesure que les stationnements se rempliront , assure le producteur.

Pas de stationnement officiel, prévient toutefois ce dernier : il faudra compter sur le stationnement étagé gratuit sur le site du Centre Slush Puppie ou sur l’un des stationnements disponibles à proximité de l’arena.

Un concert aux allures de « gros party »

Avant le concert de Flo Rida prévu à 21 h, les spectateurs pourront se présenter dès 17 h pour profiter d’un Tailgate party, avec la présence de DJ Fontana et DJ Tdot. Des DJ seront aussi présents après le concert, lors d’un afterparty qui se poursuivra jusqu'à 1 h 30 du matin.

On veut s'assurer que les gens vivent la plus belle expérience avec ce spectacle. Donc on met les bouchées doubles pour attirer les gens, pour s'assurer qu'ils n'hésitent pas à acheter leur billet , confiait trois jours avant le concert, Christian Doucet.

Vendus au prix de 119,99 $ le parterre et 75,99 $ en gradins, 70 % des billets avaient été écoulés mardi, selon le producteur. Vendredi matin, des publications promotionnelles sur Facebook indiquaient des réductions de 10 % pour les billets restants.

En plus des sièges, 17 loges ont été vendues parmi les 20 loges proposées au départ.

Au moment d’annoncer ce tout premier concert, proposé par Lumivalli en partenariat avec Vision Multisports Outaouais (VMSO), organisme gestionnaire du Centre Slush Puppie, les organisateurs visaient 5000 spectateurs.

Une stratégie offensive

Pour remplir l'aréna, le nom de Flo Rida n’aura pas été le seul argument mis de l’avant. En plus d’une proposition costaude de sept heures d’animations et de concerts, une stratégie numérique offensive a été pensée pour écouler le reste des billets et atteindre cet objectif.

Christian Doucet explique que les personnes ayant visité les plateformes ou interagi avec les publications liées au concert ont ainsi été ciblées par des publicités promotionnelles.

Essentiellement en français, certaines publications ont également été diffusées en anglais pour rejoindre les spectateurs à Ottawa, précise Christian Doucet. Ce dernier ajoute que la langue des prochaines publications s'adaptera à celle configurée sur le téléphone ou l’ordinateur des internautes.