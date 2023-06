Un faux reportage aux couleurs de Radio-Canada pour attaquer le président de la RDC

À six mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo (RDC), une vidéo  (Nouvelle fenêtre) qui a toutes les allures d’un reportage de Radio-Canada et qui critique vertement son président Félix Tshisekedi a été vue au moins 125 000 fois sur les réseaux sociaux. Or, il s’agit d’un montage qui n’a jamais été diffusé en ondes.

Le faux reportage présente la RDC comme un pays désillusionné et miné par la corruption . On y affirme notamment que le président Tshisekedi n’a rien entrepris de concret depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

La vidéo débute et se termine avec un générique du Téléjournal 21h qui n’a pas été produit par Radio-Canada, mais bien par un youtubeur nommé Frédéric Brandt. On trouve sur sa chaîne des dizaines de vidéos de génériques ou d’habillages qu’il a créées lui-même pour des émissions connues. Celle d’où provient la séquence utilisée dans le faux reportage sur la  (Nouvelle fenêtre) RDC a été mise en ligne il y a sept ans.

Selon nos observations, la voix du narrateur de la vidéo semble générée par intelligence artificielle vu sa monotonie et son ton robotique. Des erreurs d’énonciation particulières de certains mots, comme n’est , sont aussi typiques d’outils de génération de voix.

En outre, des membres des équipes de production télévisuelle de Radio-Canada ont confirmé que le reportage ne correspond pas à certaines normes graphiques et visuelles de la société d’État. Par exemple, il n’y a jamais de logo dans le coin inférieur droit, comme on le voit dans la vidéo.

Élection à venir

Ce faux reportage circule alors que l’élection présidentielle en RDC est prévue pour novembre. Le professeur et écrivain Lomomba Emongo, qui surveille de près la situation politique congolaise, explique que de nombreux montages vidéo trompeurs ou hyper partisans circulent ces derniers temps en République démocratique du Congo et au sein de la diaspora congolaise.

Il y a deux camps qu’on voit sur Internet avec Tshisekedi : l’un veut absolument positiver son bilan et l’autre veut le noircir plus qu'il ne l'est déjà. L'analyse dans la vidéo, elle est plus ou moins juste, selon moi, mais la façon de faire est complètement inacceptable , résume M. Emongo.

Selon ce qu’on observe sur Twitter, plusieurs des comptes ayant partagé la vidéo appartiennent en effet à des partisans de l’ancien président congolais Joseph Kabila, qui a gouverné de 2001 à 2019.