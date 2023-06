Le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau de retour à l’entrée ouest de la Ville

Le bureau touristique était situé au Carrefour-Maritime, dans le secteur Marquette, depuis quelques années.

Le maire de la Baie-Comeau, Michel Desbiens, indique dans un communiqué que la population réclamait ce changement.

C’était tout à fait naturel de ramener l’information touristique à cet endroit pour accueillir convenablement la grande majorité des gens qui visitent Baie-Comeau. Le conseil municipal était unanime et l’achalandage le confirmera , assure-t-il.

Il ajoute que des rénovations ont été nécessaires dans les derniers mois afin que l’accueil du bâtiment soit chaleureux, convivial et moderne .

« On met le pied dans le bureau et on se sent bien, on peut être fier de cette réalisation. »