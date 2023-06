Rupture du service d’obstétrique à Gaspé

La suspension des services entrera en vigueur dès vendredi soir jusqu’à jeudi prochain.

Un enjeu de main-d’œuvre du personnel infirmier est à l’origine de cette découverture, notamment en raison d’absence.

Des fois, dans certains services, on est capable de dépanner et de combler les besoins avec de la main-d’œuvre indépendante, mais comme c’est en obstétrique et que c’est un domaine plus spécialisé, les ressources en main-d’œuvre indépendante sont aussi plus rares , précise Lou Landry, le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Un plan de contingence et un un corridor de service vers l’hôpital de Chandler ont été mis en place.

Toutes les femmes enceintes de 36 semaines ou plus du secteur de Gaspé ont été avisées par le CISSS , qui précise que ces dernières seront accueillies, au besoin, à l’hôpital de Chandler.

L’hôpital d’Amqui est aussi aux prises avec un épisode de rupture de service en obstétrique, et ce, depuis mercredi.

Cette suspension devrait prendre fin mardi prochain, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les futures mamans de la Matapédia sont redirigées vers Rimouski.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois.