L’aéroport de Gatineau se modernise pour trouver sa place dans la région

L’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa vient d’achever ses travaux d’agrandissement avec notamment le réaménagement de son pôle formation qui a coûté 13,1 millions de dollars. Avec cet investissement, l'aéroport veut non seulement se positionner comme un levier économique important du coin, mais aussi se classer parmi les incontournables en matière d’aviation dans la région.

Annoncés depuis 2021, ces travaux ont permis la construction de nouvelles voies de circulation parallèles donnant accès à la piste et l'agrandissement de l'aérogare avec la construction de nouvelles salles et l’installation d’un simulateur pour le Collège Select Aviation, une école de pilotage en service à Gatineau depuis 2020.

Un investissement partagé

Pour arriver à bout de ce projet de 13,1 millions de dollars, il a fallu une implication de divers niveaux de gouvernement, dont le fédéral à hauteur de 4,1 millions de dollars, la province du Québec avec 4,7 millions de dollars, la Ville de Gatineau avec 1,9 million de dollars. L'aéroport de Gatineau lui-même a investi 2,4 millions de dollars.

Au niveau de l'aéroport de Gatineau, on voyait un immense potentiel au niveau du gouvernement du Québec sur la possibilité de faire une école de pilotage à l’avant-plan et à l’avant-scène , a souligné le député provincial de Chapleau, Mathieu Lévesque, pour expliquer la motivation du gouvernement du Québec à appuyer le projet.

Steven MacKinnon, député fédéral de Gatineau Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Pour sa part, le député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon, a expliqué que le potentiel et l’apport économique ainsi que la possibilité de diversifier l'installation de l'aéroport et des terrains autour ont été les facteurs qui ont poussé le gouvernement fédéral à investir.

En entrevue, vendredi, à l'émission Les Matins d’ici, le vice-président des opérations du Collège, Jean-Baptiste Carré, a indiqué que ces travaux permettront d'accueillir plus d’étudiants et de fluidifier le flux de trafic nécessaire à la coordination de services aux apprenants.

Nous avons actuellement plus de 240 étudiants inscrits à temps plein dans nos programmes d'études collégiaux et c'était nécessaire au bon déroulement du service que l'on veut donner aux étudiants en termes d'efficacité et de sécurité , a-t-il expliqué.

Le Collège Select Aviation compte actuellement environ 80 % d'étudiants internationaux venus de plus de 35 pays pour des programmes de 18 à 24 mois.

On est très fiers de la diversité qu'on a au collège , a dit Jean-Baptiste Carré.

« Si on peut attirer des étudiants étrangers, c’est une bonne chose pour la ville en matière de diversification économique, mais aussi ça contribuera à pallier cette pénurie au Canada. » — Une citation de Steven MacKinnon, député fédéral de Gatineau

La formation de nouveaux pilotes est d'autant plus pertinente que la pénurie de main-d'œuvre se faire sentir aussi dans ce secteur.

Des retombées économiques non négligeables

Dans un rapport d’étude économique commandé par l’Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa, on indique qu'en 2022, l'aéroport a généré 21 millions de dollars en retombées économiques annuelles, a permis de créer 185 emplois soutenus annuellement et a fourni quatre millions de dollars en revenus annuels aux différents niveaux de gouvernement.

Michael Rafter, directeur général de l'aéroport de Gatineau Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

La fin des travaux à l'aéroport ne signifie pas la fin des grands projets, selon M. Rafter.

Avec 100 000 m² de terrain exploitable disponible, l'aéroport de Gatineau estime devenir un hub dans la région.

On aimerait beaucoup pouvoir accueillir des entreprises liées à l'aéronautique et l'aérospatiale, qui vont continuer à bénéficier la région de Gatineau et de l'Outaouais , affirme le directeur général de l'aéroport de Gatineau.

Avec les informations de Nelly Albérola