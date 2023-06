La mode au musée

L’exposition dresse un parallèle entre 69 créations de celui qu’on surnommait l’enfant terrible de la mode et plus de 80 œuvres dont des tableaux, des sculptures et des installations.

Cette idée de jumeler les vêtements de McQueen à des œuvres d'art vient du Los Angeles County museum of art (LACMA) , indique la co-commissaire de l’exposition au MNBAQ , Maude Lévesque.

L’exposition est née en Californie à la suite du don de Régina J. Drucker, une collectionneuse férue de mode qui a amassé au fil des ans un véritable trésor vestimentaire.

Une malle tibétaine vieille de plusieurs siècle porte des motifs rappelant les tissus de McQueen. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Le LACMA a alors décidé de créer un dialogue entre les robes et les tableaux pour illustrer l’univers de McQueen et les thèmes explorés dans sa courte mais foisonnante carrière.

En accueillant l’exposition, présentée pour la première fois au Canada, le MNBAQ a ajouté 32 œuvres de ses collections.

Des thèmes universels

Si le dialogue s’établit entre les œuvres et les tenues de McQueen, c’est parce que les thèmes qu’il développe sont universels.

Il y a notamment son inspiration relevant des mythes, qu’ils proviennent de l’antiquité gréco-romaine de la Renaissance ou encore de croyances religieuses.

La première section de l'exposition dresse un parallèle entre les mythes et les créations du designer. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Le designer de renom a aussi exploré la vie, la mort et la condition humaine, à sa manière, anticonformiste.

« Il n’en faisait qu'à sa tête, il voulait vraiment provoquer, faire réagir, faire réfléchir. » — Une citation de Stéphane Leduc Journaliste de mode, ambassadeur de l’exposition Alexander McQueen

McQueen est considéré comme un artiste engagé en raison des ses thèmes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Son origine écossaise apparaît dans les jupes de tartan du clan MacQueen, une référence à la domination de l’Angleterre sur l’Écosse indique Stéphane Leduc.

C'était un geste politique , conclut l’ambassadeur de l’exposition.

Par ailleurs McQueen était très critique du monde de la mode dont il a dénoncé la surconsommation.

Dans ses tenues, on retrouve les échos des œuvres qui jalonnent le parcours muséal divisé en six tableaux, tissant ainsi un réseau de références et multipliant les niveaux de lecture.

Un designer de génie très critiqué

Lee Alexander McQueen était avant tout un travailleur acharné d’une grande dextérité. Il portait une attention particulière aux détails et avait le souci de la finition parfaite.

Il s’est rapidement démarqué par sa créativité et son univers énigmatique et émouvant.

Robe pour femme de la collection Les veuves de Culloden. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Il a dit quelquefois que c'était son âme qu'il mettait dans chacune de ces robes et on le ressent , s’émerveille Stéphane Leduc, indiquant que McQueen a été fortement critiqué à ses débuts.

On disait qu'il était ignorant, prétentieux, quelqu'un du peuple qui venait tout à coup sur les podiums. Il venait d’un milieu très simple, son père était chauffeur de taxi, il n’avait pas beaucoup d’argent. Mais sa volonté a dépassé tout ça.

M. Leduc croit que le designer défunt saura encore toucher bien des générations Je pense c’est que pour ça que les jeunes s'identifient beaucoup à lui encore aujourd'hui, c'est l'idée de provocation, de rébellion et l'idée de refaire le monde.