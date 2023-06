Les marchés publics, toujours aussi attrayants

Les marchés publics maintiennent leur charme, parce qu'ils demeurent un lieu d'échange, de découverte de nouveaux produits et de contact de proximité avec les producteurs, indique Jean-Nick Trudel, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec.

« Encourager les fermiers, les produits locaux, artisanaux, c’est ça qu’on aime » — Une citation de Laurance, une participante au marché public de Compton

Même si on peut croire que les produits des marchés publics coûtent plus cher, et que cela serait un frein, certains trouvent encore de bonnes raisons de se rendre dans ces marchés, comme c'était le cas pour Laurance et sa fille, récemment déménagé en région.

D’ailleurs, lorsqu’on fait l’effort de visiter les marchés, Jean-Nick Trudel, le directeur général de l’Association des marchés publics du Québec, rassure que rapidement on se rend compte que les produits sont souvent très très abordables .

Un boom des marchés publics

On remarque une forte augmentation des marchés publics dans la province, selon lui. On en compte un peu plus de 160 actuellement. Les clients voient dans les marchés publics une occasion de mieux connaître les produits de leurs régions et d’appuyer l’économie locale, alors que de nouveaux entrepreneurs se joignent à ceux-ci.

« Moi, mon objectif, c’est de faire découvrir ce que je fais, puis d’amener les gens à découvrir ou redécouvrir le pain au levain avec les farines de terroir » — Une citation de Aurélien, propriétaire de la boulangerie Les pains d’Aurélien.

De plus en plus de nouveaux entrepreneurs participent dans les marchés publics. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les marchés publics, une tradition

Diane Goyette, Présidente des Comptonales, responsables du marché, dit que la tradition agricole à Compton est ce qui attire beaucoup de touristes depuis 40 ans. Dès qu’on ouvre un marché, ça va de soi que c’est l’endroit où aller , a-t-elle ajouté.

Pour ce marché, dont la saison a été lancée jeudi, ce qui conserve sa popularité, c’est le fait que 70 % des producteurs présents sont de Compton. S’ajoute à cela le fait que le lieu où se tient le marché est un parc bien aménagé pour les participants. Le parc, sa beauté, la sécurité aussi, les aires de jeu pour les enfants, et la bouffe évidemment contribuent à attirer les gens dans le Marché de soir de Compton, a ajouté la responsable du marché.

Diane Goyette ne croit pas que les marchés publics vont perdre leur popularité, cependant, elle croit que c’est aux Québécois de décider de la pérennité des marchés publics. Selon elle, si l’on adopte les marchés en sortant de nos maisons, en visitant les villages autour de nous, les marchés survivront.

« Je pense qu’il faut que les gens se les approprient. C’est un gagne-pain, il ne faut pas l’oublier. Un producteur qui fait trois marchés, il a fait sa semaine. Alors, sortez, allez dans les marchés. » — Une citation de Diane Goyette, présidente des Comptonales et responsable du marché de soir de Compton

Il y a une trentaine de marchés publics en Estrie, et l'ouverture officielle du Marché public urbain du Marché de la Gare à Sherbrooke, est prévue ce samedi.