De nouvelles murales extérieures au centre-ville d’Edmonton

L'artiste Emily Chu, responsable du projet, sera accompagnée de cinq étudiants en art visuel de l’Université MacEwan. Les artistes décoreront trois des murs extérieurs du bâtiment qui se situe à l’angle de la 102e Avenue et de la 106e Rue, au centre-ville d’Edmonton.

La murale sur la façade du bâtiment sera une nature morte d’objets provenant de l’artisanat que l’on retrouve dans la galerie. Emily Chu indique également que celle sur le côté du bâtiment portera davantage sur la notion de fabrication d’objets. Il y aura des empreintes de mains et différents types de matériaux collés au mur , explique-t-elle.

La dernière et troisième peinture murale présentera l’interprétation de l’artiste sur le sujet de l’ornementation. Emily Chu s’inspirera d’une exposition gratuite intitulée Ornement et crime qui se tient à la galerie jusqu’au 22 juillet.

« Nous voulons que ce soit assez audacieux et amusant. » — Une citation de Emily Chu, artiste visuelle d’Edmonton

Une exposition qui suscite l’imagination

Les œuvres de près de 50 artistes de tout le pays sont actuellement exposées au Conseil de l'artisanat de l'Alberta. Les thèmes de l’humour et de l’impolitesse sont exploités à travers le verre soufflé, le bois, les métaux et les bijoux.

L’exposition et l’inspiration première de l’artiste déteignent d’un essai de l'architecte autrichien, Adolf Loos. Il a écrit un article en 1908 dans lequel il affirme que tout ce qui est ornemental ou décoratif est un gaspillage des capacités humaines.

Selon la directrice générale du conseil, Jenna Stanton, cet essai est exactement ce qu'il fallait pour exciter et provoquer les artistes.

La directrice générale du conseil, Jenna Stanton. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Nous avons un artiste verrier de Calgary qui a réalisé une série d'excréments brillants , explique Jenna Stanton. L’exposition accueille aussi une chaise recouverte de matériel de couture, des boutons, des bobines de fil et des rubans à mesurer , détaille Mme Stanton.

La directrice générale du conseil estime que l’architecte Adolf Loos serait horrifié à l'idée de prendre une chaise épurée et minimale et d'y ajouter tous les éléments décoratifs.

L'œuvre de l'artiste d’Edmonton, Marlene Wyman s’intitule The Sewing Chair. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Pour sa part, Emily Chu est personnellement offensée par l'idée que l'art est un gâchis.

« Je pense que l'art permanent est une forme de rébellion. C'est très puissant, c'est une forme d'expression. » — Une citation de Emily Chu, artiste visuelle d’Edmonton

Le lancement de la fresque et une fête de rue sont prévus le 8 juillet dans le cadre du festival d'art et de design The Works.

Avec les informations d'Adrienne Lamb