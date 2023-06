Le Centre africain offrira davantage de services d’aide en santé mentale en Alberta

À l'approche de son gala 15e gala annuel, qui aura lieu samedi, le Centre africain fait le point sur ses services en santé mentale, qui ont démarré en janvier 2021.

La clinique de consultation en santé mentale offre des services de thérapie adaptée à la culture des clients. Le service est né en partie d'un projet de recherche communautaire mené par dix jeunes du Centre.

L’étude a notamment révélé que le manque d'intégration culturelle, les défis géographiques et le coût empêchaient les jeunes Noirs d'accéder à des services de soutien en santé mentale.

Ces conclusions ont aidé l'équipe du Centre africain à créer des programmes faciles d'accès et sans liste d’attente s'adressant à différents types de clients, qu'ils soient établis en Alberta depuis plusieurs générations ou immigrants.

C'était une évidence pour moi [d’avoir recours à ces services]. C'était gratuit et il y avait des thérapeutes africains noirs des Caraïbes , partage Lisa Cyuzuzo, 23 ans et enfant de survivants du génocide rwandais. Elle explique qu’il y avait une compréhension naturelle avec le thérapeute en raison de son bagage culturel.

Les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais peuvent s'adresser à divers thérapeutes certifiés de l'Alberta Black Therapists Network dans plusieurs langues outre l'anglais, dont le swahili, l'amharique et l'arabe. Deux thérapeutes parlent aussi français.

Les thérapeutes proposent des séances en semaine, le soir et le week-end à très bas prix. Les clients sont notamment issus des communautés africaines, caribéennes et noires de l'Alberta, mais comprennent aussi des gens à la recherche de services abordables et respectueux culturellement, y compris des Albertains blancs et autochtones.

Demande croissante

Depuis l'inauguration des services en 2021, la demande a triplé. Le nombre de rendez-vous mensuels est passé d’une moyenne de 34 en janvier 2022 à 110 en janvier 2023.

Avec une demande de plus en plus importante dans tout le pays, en plus de son nouveau bureau basé à Calgary, le Centre africain étudie les possibilités de croissance future.

Yawa Idi, coordinatrice du soutien à la santé mentale au Centre africain, explique que, traditionnellement, de nombreux membres de la communauté évitent de parler de la maladie mentale parce qu'elle peut être associée à la folie, au démon ou au dysfonctionnement.

Mais les choses évoluent, si l'on en croit l'augmentation de la demande à la clinique, qui propose des séances en ligne et en personne.

« Dans une communauté où la santé mentale est tellement stigmatisée, la stigmatisation diminue [...] Les gens sont de plus en plus à l'aise d’avoir recours à des services de santé mentale. » — Une citation de Yawa Idi, coordinatrice du soutien à la santé mentale au Centre africain

Le 15e gala annuel du Centre africain, qui aura lieu samedi, vise à collecter des fonds pour la clinique. À cela s'ajoutent des subventions annuelles de RBC et Centraide qui permettent à la clinique de continuer à fonctionner jusqu’à l’année suivante.

Avec les informations d’Andrea Huncar