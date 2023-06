Une entreprise de la Première Nation de Temagami reçoit un coup de pouce du fédéral

Le gouvernement fédéral octroie 57 500 $ à l’entreprise forestière Daki Menan Lands and Resources Corporation (Société des terres et des ressources Daki Menan), dirigée par la collectivité de la Première Nation de Temagami.

Cet investissement non remboursable de FedNor, annoncé par la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu, permet à l’entreprise d’embaucher un stagiaire. Ce dernier agira à titre de coordinateur forestier tout en aidant à moderniser l’entreprise.

L’amélioration des forêts du territoire traditionnel de la Première Nation de Temagami est un des objectifs visés par ce programme. Par ailleurs, il offre à un jeune diplômé l’occasion d'œuvrer dans son domaine d’études et soutient les entreprises à pourvoir leurs postes vacants, est-il précisé dans le communiqué émis par FedNor.

Pour Robin Koistinen, présidente de Daki Menan Lands and Resources Corporation, cet investissement permet de créer des emplois à l’échelle locale [...], faire croître l’économie et [...] les entreprises tout en veillant au perfectionnement des compétences des jeunes de la région .

« En aidant de nouveaux professionnels à travailler dans le Nord de l'Ontario, nous augmentons la main-d'œuvre de l'avenir dont notre région a besoin. » — Une citation de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Le financement est accordé dans le cadre du Programme de développement du Nord de l'Ontario ( PDNO ) de FedNor qui vise à soutenir des projets dirigés par des municipalités, des Premières Nations et d’autres organisations et institutions qui favorisent le développement économique communautaire durable, la diversification, la création d’emplois et l’autonomie des collectivités du Nord de l’Ontario , peut-on apprendre sur le site web du PDNO .