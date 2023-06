COVID-19 : le Manitoba a trouvé preneurs pour tous ses conteneurs reconvertis

Le gouvernement du Manitoba annonce qu’il fera don de tous les conteneurs reconvertis en abris pour visiteurs pendant la crise sanitaire à des Premières Nations, des organismes sans but lucratif et des municipalités.

Pendant la pandémie de COVID-19, en 2020, le gouvernement avait reconverti 105 conteneurs pour offrir un lieu de visite temporaire pour les familles des résidents de foyers de soins.

En mars dernier, la province avait lancé un appel d’offres auprès du secteur privé et d’organismes sans but lucratif alors qu’elle cherchait à se défaire des abris devenus obsolètes.

Maintenant qu'ils ne sont plus nécessaires à cette fin, nous les donnons pour une gamme d'autres utilisations merveilleuses pour le bénéfice continu des Manitobains , informe vendredi le ministre de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux, James Teitsma, par voie de communiqué de presse.

Les conteneurs pourront être réaffectés au profit des communautés , peut-on lire.

D’après le communiqué, 27 candidats ont été sélectionnés suite à un appel de manifestation d’intérêt.

Quarante-trois conteneurs seront offerts à des communautés des Premières Nations, 55 iront à des organismes sans but lucratif et communautaires et 6 deviendront la propriété de municipalités.

Les conteneurs seront entre autres réutilisés à des fins de logement, d’hébergement, de loisirs, de sports, de soins animaliers et d'agriculture, précise la province.

Le Assiniboine Park Conservancy récupérera le plus grand nombre de conteneurs, soit 17 d’entre eux, d’après un document joint au communiqué de presse.

Les [conteneurs] offerts par le gouvernement du Manitoba fourniront au zoo du parc Assiniboine une solution rentable, durable et flexible aux défis d'infrastructure en cours et accéléreront la modernisation du zoo , indique le directeur principal des opérations zoologiques au Assiniboine Park Conservancy, Chris Enright.

La Première Nation de Bloodvein River, pour sa part, en obtiendra 12, qui seront utilisées à des fins de logement. Celle de Dakota Tipi en recevra 11 et les utilisera pour créer de l’espace de rangement et de travail.