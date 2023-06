70 M$ pour le réaménagement de l’urgence de Dolbeau-Mistassini

Le projet, qui sera piloté par la Société québécoise des infrastructures (SQI), est évalué à 70,3 millions de dollars.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, en a fait l’annonce vendredi, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

L’Hôpital sera agrandi, ce qui permettra de moderniser le bloc opératoire, les espaces de chirurgie d'un jour et de l'unité de stérilisation.

De nouveaux équipements seront acquis et les aires de soins seront plus grandes et fonctionnelles.

Le nouveau bloc opératoire permettra à la fois d'offrir à la population des milieux de soins mieux adaptés et des environnements de travail plus attrayants pour le personnel , a déclaré le ministre Dubé, par voie de communiqué.

La députée de Roberval attendait cette annonce depuis longtemps.

Je suis avec grande attention, et depuis le début, l'évolution de ces travaux de modernisation du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini. C'est une bonne nouvelle pour toute notre région qui a besoin d'un milieu de soins adapté pour satisfaire les importants besoins en matière de santé , s’est-elle réjouie.