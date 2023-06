350 M$ pour les infrastructures trifluviennes en 2024-2026

Les élus ont adopté vendredi le Programme triennal d’immobilisations (PTI) de près de 350 M$ pour 2024 à 2026. L’an prochain, plus de 125 millions de dollars seront investis dans les infrastructures et programmes de la Ville, dont près de 50 millions proviendront de l’argent des contribuables.

10 M$ pour la réfection des infrastructures aquatiques

Le maire suppléant, Daniel Cournoyer, a précisé vendredi qu’il ne peut garantir la construction d’une piscine intérieure avant 2030.

D'ailleurs, le plan pour les infrastructures aquatiques trifluviennes devrait être présenté aux élus d’ici début juillet.

Aucune somme n’est effectivement prévue pour la construction d’une piscine intérieure. L’ajout d’un pavillon multi-services au parc Martin-Bergeron, qui prévoit une piscine, est mentionné dans le PTI et le coût du projet total est estimé à 20 M$.

Dans son document d’une vingtaine de pages, la Ville ne prévoit toutefois aucun argent pour ce projet avant 2026 et la somme qui est prévue cette année-là servira à faire faire les plans et devis.

Environ 10 M$ de dollars sont tout de même prévus pour la réfection des piscines et bassins du territoire, dont la moitié sera financée par les fonds de l’administration municipale. On ne sait pas combien d’argent servira à rénover la piscine du parc de l’Exposition.

La reconstruction du pavillon des baigneurs de l’Île Saint-Quentin coûtera quant à elle 4 M$ à la Ville en 2024.

Dans le document, on peut lire que le réaménagement du quartier général de la police est un projet estimé à 55 M$, en incluant la cour municipale. Aucun financement externe n’est actuellement prévu; la Ville compte dépenser 35,8 M$ sur trois ans, dont 3,5 M$ dès l’an prochain.

L’agrandissement de l’aérogare devrait coûter 20 M$, comme le confirme le PTI . Près de 10 M$ proviendront de financements d’autres paliers de gouvernements et la Ville déboursera 5,25 M$ en 2024 et 2025.

La réparation des problèmes de structure à l’aréna Jérôme-Cotnoir devrait coûter 1,25 M$ à la Ville en 2024, mais la facture totale pourrait avoisiner les 2,7 M$, selon d’autres estimations.

Les élus de Trois-Rivières ont adopté vendredi le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2026. Photo : Radio-Canada / Pierre Germain

Le budget participatif aboli

Dans la foulée de l'adoption du plan, les élus ont aboli le budget participatif qui permettait à des citoyens de proposer des projets. Les 100 000 $ initialement prévus seront redirigés vers l’entretien des équipements dans les parcs.

Environ 1 M$ sur trois ans sera d'ailleurs consacré à l’amélioration et au développement des parcs et espaces verts. De plus, près de 3 M$ seront consacrés l’an prochain au plan d'action de trois cours d’eau : la rivière Milette ainsi que les ruisseaux Bettez et Lacerte.

La réfection de la salle J.-Antonio-Thompson se poursuit et la Ville dédie environ 10 M$ sur trois ans à ce projet. La Ville bénéficie d’autres sources de financement s’élevant à près de 17,5 M$ pour ce projet. Le coût total du projet est toujours estimé à un peu plus de 30 M$, mais certains croient que les coûts pourraient exploser.

L’Amphithéâtre Cogeco engendrera d’autres dépenses de la part de la Ville. Environ 1,5 M$ sont prévus pour le remplacement de 34 porteuses et 800 000 $ serviront à acheter des équipements fixes, peut-on aussi lire dans le PTI .

Des portes ouvertes pour le public

La Ville a profité de la publication de son programme triennal d’immobilisations pour annoncer une journée portes ouvertes au Colisée Vidéotron le 8 juillet prochain.

Nous considérons que cette journée sera une occasion unique pour la population de rencontrer nos experts et d’échanger avec eux. [...] Notre objectif est de renforcer la confiance et l’adhésion de la population envers notre ville et son avenir , indique le maire suppléant Daniel Cournoyer dans un message intégré au Programme triennal d’immobilisations 2024-2026.

Avec les informations de Raphaël Brouillette et de Marilyn Marceau