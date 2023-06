Le Canada franchit le cap des 40 millions d’habitants

C'est du moins ce qu'estime Statistique Canada en s'appuyant sur son horloge démographique , un outil qui modélise en temps réel le nombre de naissances, de décès et de nouvelles arrivées qui surviennent au pays.

Le précédent sommet de 30 millions d'habitants avait été atteint il y a un peu plus de 25 ans, en 1997. Des experts estiment que la barre des 50 millions pourrait être atteinte dès 2050 si la croissance démographique continue à ce rythme.

C'est une croissance assez exceptionnelle , avance le sociodémographe Richard Marcoux, avant de préciser que ce qui est exceptionnel, c'est que l'immigration joue un rôle beaucoup plus important qu'auparavant .

Richard Marcoux est sociodémographe, directeur du Département de sociologie de l'Université Laval et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. Photo : Radio-Canada / Xavier Gagnon

En effet, cette hausse est d'abord attribuable à l'arrivée d'immigrants, à l'origine de 96 % de la croissance observée en 2022. L'année dernière seulement, un million de nouveaux arrivants ont franchi les portes du pays pour venir s'y établir.

Statistique Canada estime qu'il s'agit du plus grand bond démographique depuis 1957, au plus fort du baby-boom d'après-guerre.

Population canadienne par province et territoire en 2023 (arrondie) Ontario : 15 580 000

Québec : 8 840 000

Colombie-Britannique : 5 456 000

Alberta : 4 731 000

Manitoba : 1 439 000

Saskatchewan : 1 223 000

Nouvelle-Écosse : 1 049 000

Nouveau-Brunswick : 834 000

Terre-Neuve-et-Labrador : 534 000

Île-du-Prince-Édouard : 178 000

Territoires du Nord-Ouest : 44 700

Yukon : 44 500

Nunavut : 40 900 Source : Statistique Canada

Une distribution asymétrique de la population

Selon Richard Marcoux, c'est la répartition de la population au pays qui change considérablement. Il cite en cela les données démographiques de l'année 1950, selon lesquelles 33 % de la population résidait alors en Ontario, 29 % au Québec, 15 % dans les provinces de l'ouest et 12 % dans les provinces maritimes.

Or, dit M. Marcoux, les provinces de l'Atlantique vont avoir un poids démographique à l'intérieur du Canada de 6 % seulement. Le Québec, lui, passe à 22 %, et, si la tendance se maintient, ça pourrait descendre en deçà de 20 %.

« Il y a une transformation complète de la répartition de la population sur l'espace canadien qui se fait à l'ouest de la rivière Outaouais, au profit de l'Ontario et les provinces de l'Ouest, mais aux dépens des provinces atlantiques d'abord, mais aussi du Québec. » — Une citation de Richard Marcoux, directeur du Département de sociologie de l'Université Laval et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone

L'Ontario à elle seule compte désormais 40 % de la population du pays, et l'Ouest canadien, le quart.

En 1950, le Québec avait près de 4 millions d'habitants, et l'Ontario en comptait 4,5 millions, donc on avait à peu près la même taille de population , détaille M. Marcoux. Mais cette année, on va annoncer 8,8 millions [d'habitants] pour le Québec et 15,6 millions pour l'Ontario.