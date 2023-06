La qualité de l’air restera mauvaise jusqu’à samedi dans les régions d’Ottawa, de Gatineau et de Cornwall, selon le dernier bulletin spécial émis par Environnement Canada, vendredi matin. La fumée provenant des feux de forêt qui font toujours rage au Québec continue de perturber certaines activités extérieures.

Pour ces trois villes, l’agence prévoit une Cote air santé de 7, ce qui équivaut à un risque élevé.

Samedi cependant, l’indice devrait baisser à 6, ce qui signifie un risque modéré pour la santé, pour enfin passer à 4 en soirée.

Rappelons que l’échelle de la Cote air santé va de 1 à 10, 1 étant le risque le plus faible et 10, le plus élevé.

Les autorités recommandent à nouveau de prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée, particulièrement pour les personnes souffrant de maladie cardiaque ou pulmonaire.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien , écrit Environnement Canada dans son bulletin spécial.

Jeudi, la Ville de Gatineau a annulé ses activités et ses services extérieurs jusqu’à nouvel ordre, conformément aux consignes de la CNESST .

Ces fermetures touchent :