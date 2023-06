La réintégration des évacués de Lebel-sur-Quévillon est prévue pour dimanche

Guy Lafrenière soutient que l’hôpital et les épiceries doivent être prêts pour accueillir les quelque 2000 habitants. Ils ont été évacués en soirée le 2 juin.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon se dit conscient qu’un changement de programme peut survenir à tout moment puisque le sol est sec et que le territoire a reçu très peu de pluie. L’un des principaux feux sous surveillance à Lebel-sur-Quévillon a brûlé 132 000 hectares de forêt.

« Avec les commerçants et les services essentiels qui arrivent à Lebel-sur-Quévillon, il ne peut y avoir des enfants de moins de 18 ans tant et aussi longtemps qu’on ne dit pas qu’on ouvre les portes pour toute la population. Ça prend un centre hospitalier pour avoir des enfants à Lebel-sur-Quévillon. » — Une citation de Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon

Recommencer à zéro

Les feux de forêt ont été repoussés pour protéger les infrastructures de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le personnel des services essentiels pourra retourner à Lebel-sur-Quévillon samedi, en vue d’une réouverture des commerces lundi matin.

C’est un peu comme recommencer à zéro. On va voir comment ça va se passer en début de semaine. C’est vraiment de l’inconnu pour nous. Après deux semaines d’avoir quitté sa maison, il va sûrement y avoir des petits bris à réparer, alors on va essayer d’être prêts pour lundi matin , explique Stéphane Dubreuil, propriétaire de la quincaillerie RONA de Lebel-sur-Quévillon.

Des discussions sont d’ailleurs en cours avec le député local pour demander des compensations financières au gouvernement du Québec.

Fermer une entreprise de matériaux de construction en plein mois de juin c’est catastrophique, par contre, je regarde mes autres collègues commerçants de la municipalité, c’est catastrophique pour tout le monde , ajoute celui qui est aussi président du développement économique de la municipalité.

Les feux de forêt laissent de lourdes traces dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Comme à Normétal plus tôt cette semaine, la population doit attendre les résultats d'analyses de l’eau du service d’aqueduc avant de la consommer.

Avec l’usine [Nordic Kraft] et la ville protégée, l’arrivée des 120 pompiers forestiers américains sur place et les 140 pompiers forestiers du Portugal qui arrivent aujourd’hui et demain, on va être vraiment en sécurité , a souligné Guy Lafrenière.

Réouverture de la route 113

Les automobilistes doivent s'arrêter à un point de contrôle sur la route 113. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La route 113 est partiellement rouverte à la circulation locale. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise qu’il s’agit de la portion au kilomètre 40 à Senneterre jusqu’au kilomètre 70, près de l’intersection avec le chemin Dion.

Le feu se trouve à 3,5 kilomètres de la route 113.