Plus de 4 G$ d’Ottawa ne suffisent pas à vendre la boucle de l’Atlantique à la N.-É.

La révélation fait suite aux propos du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a réitéré cette semaine que le mégaprojet coûte simplement trop cher.

Nous ne pouvons pas placer tous nos espoirs sur la boucle de l'Atlantique , dit Tim Houston. Moi je ne ferai pas ça.

Une trousse d'information du gouvernement fédéral indique pourtant que la mise à niveau des lignes de transmission pour acheminer l'hydroélectricité du Québec vers les Maritimes est la solution la moins coûteuse pour remplacer le charbon en Nouvelle-Écosse.

La province dépend toujours principalement de la combustion du charbon pour produire de l'électricité, mais, selon la loi, 80 % doivent être produits à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Les plans de Nova Scotia Power de fermer l'unité alimentée au charbon connue sous le nom de Trenton 5 à la centrale électrique de 300 mégawatts de Trenton seront reportés jusqu'en 2024. Photo : Google Street View

Ottawa est prêt à dépenser 4,5 milliards $ pour faire avancer le projet, ce qui représente les deux tiers du coût total estimé au printemps 2023 à 6,8 milliards $.

Le gouvernement dit que l’investissement réduirait les coûts du projet et diminuerait les risques associés au mégaprojet.

Le coût en capital des deux lignes bidirectionnelles à courant continu entre le Québec et le Nouveau-Brunswick coûterait près de 6,1 milliards $.

Alors que le coût de l'interconnexion à courant alternatif entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick est évalué à 700 millions $.

Les mises à niveau pour le réseau entre le Québec et le New-Brunswick coûteraient un peu plus de 6 milliards $ et les lignes entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse coûterait un autre 700 millions. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le soutien fédéral comprend le financement de la Banque de l'infrastructure du Canada et d’autres propositions d'investissements.

C'est le seul véritable plan pour sortir le Canada atlantique du charbon d'ici 2030, comme l'exigent les lois fédérales et provinciales, tout en maintenant des tarifs d'électricité abordables à long terme , soutient Jean-Sébastien Comeau, attaché de presse de Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Nous avons un échéancier serré pour lancer ce projet et nous exhortons les provinces à embarquer.

Le soutien du fédéral sera garanti seulement s’il y a un accord de principe non contraignant de la part des provinces. Pour que les travaux aillent de l’avant et que la Boucle de l’Atlantique puisse être fonctionnelle d'ici 2030 , Ottawa s’attend à la ratification d’une entente de principe pour 2025-2026 sans quoi le projet risque de mourir dans l’œuf.

Tim Houston n’est pas convaincu

Le bureau du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, n'a pas voulu commenter les négociations avec Ottawa.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, croit que la boucle de l'Atlantique n'est pas une option attrayante pour augmenter l'électricité provenant d'énergies renouvelables. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Par contre, à la sortie du cabinet plus tôt cette semaine, le premier ministre a réitéré qu’à son avis la boucle de l'Atlantique est trop chère et qu'il n'a pas l’intention de mettre beaucoup de temps et d’énergie dans le projet.

Si c'était une autre époque, une proposition différente et un partenariat différent du gouvernement fédéral, alors la boucle de l'Atlantique pourrait peut-être s’avérer une partie de la solution , a-t-il dit. Mais ce n’est pas le cas.

Tim Houston et le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton, ont aussi dit que la province se concentrait de plus en plus sur d'autres options pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable, notamment les parcs éoliens en mer, l'énergie marémotrice de la baie de Fundy et même l'énergie nucléaire.

Il n'y a pas eu d'autres chiffres partagés avec nous au niveau fédéral sur ce que sera leur investissement , a déclaré Tory Rushton. Nous examinons certainement d'autres options.