Les inondations de 2023 ont coûté au moins plus d’un million à la Ville de Gatineau

Lors du comité exécutif en matinée vendredi, un premier bilan provisoire des coûts reliés aux inondations a été présenté aux élus. La facture s'élève à 1 318 377 $ en date du 29 mai 2023.

De ce montant, 480 000 $ ont été alloués à la masse salariale, ce qui équivaut à 37 % de la facture. La location d'équipements de machinerie s'élève à près de 260 000 $ et l'achat de sable, de gravier et d'autres matériaux aura coûté 247 000 $ à la Municipalité.

Parmi les autres dépenses, on retrouve les équipements non capitalisés tels que les embarcations nautiques qui ont servi au Service de police et au Service de sécurité incendie de la Ville de Gatineau.

Les dépenses de la Ville pour les inondations de 2023 Les dépenses de la Ville pour les inondations de 2023 Type de dépenses $ % Masse salariale 486 971 37 Location d'équipements machines et véhicules 259 327 20 Sable, gravier et autres matériaux 247 207 19 Équipements non-capitalisables 124 122 14 Entretien d'équipements 93 557 7 Petits outils et pièces 80 837 6 Aliments et repas 9 609 1 Techniques 5 772 0 Vêtements et accessoires 5 580 0 Publication et information 3 278 0 Fournitures de bureaux et équipements informatiques 2 166 0 Total en date du 29 mai 2023 1 318 377

Un montant qui devrait changer

Les chiffres qui ont été présentés datent du 29 mai 2023. Le montant final doit changer.

Comme cela a été expliqué, les cadres ne sont habituellement pas autorisés à charger des heures supplémentaires à la Ville.

En raison de la situation, il a été décidé que les cadres ayant fait des heures supplémentaires lors des inondations seront rémunérés.

Plus de détails à venir...