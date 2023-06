La diplomatie internationale en visite dans le Grand Nord

Après avoir visité notamment les villes de Whitehorse, Cambridge Bay et Iqaluit, c’est à Kuujjuaq, au Nunavik, qu’une délégation de 25 diplomates et ambassadeurs de différents pays ont conclu leur visite du Nord canadien, pour mieux comprendre la réalité des communautés qui y habitent.

Le groupe s’est notamment dirigé, dans une visite éclair, vers le centre de guérison Isuarsivik de Kuujjuaq.

Parmi les invités se trouvaient notamment les ambassadeurs d’Autriche, du Danemark, de l’Indonésie, d’Irlande, du Japon, mais aussi des hauts diplomates, tels que des représentants de Chypre, du Kenya et du Nigeria.

Les visiteurs ont pu apprécier la vue imprenable sur la rivière Koksoak à partir du centre Isuarsivik de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Tous disent avoir été charmés par l’immensité du territoire, mais surtout par le contact privilégié avec les communautés.

Je crois que c’est l’essence même de notre voyage au Nord, de rencontrer les gens. D’être conscients des problèmes et de les comprendre. Quand on les comprend, on peut partager nos expériences, la chaleur des gens, leur générosité qu’on a vue ici. La météo est plus froide, mais les cœurs sont chaleureux , explique l’ambassadrice du Koweït, Reem Al Khaled.

L’ambassadrice du Koweït, Reem Al Khaled. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Organisée tous les deux ans par le Bureau du protocole du Canada depuis 1972, la visite nordique est une tradition. En raison de la pandémie, aucune visite n'a été possible depuis 2018. C’était donc une première présence dans le nord du pays pour la plupart des diplomates en poste.

On dit qu’on ne peut connaître le Canada sans avoir vu le Nord et je suis bien d’accord avec cette affirmation, explique l’ambassadrice de l’Union européenne à Ottawa , Melita Gabrič.

On a pu constater cette large diversité et cette richesse des cultures au Nord. Cette immensité du territoire aussi [...] Ça nous permet de mieux comprendre l’essence du Canada, son potentiel et ses investissements dans les territoires nordiques , ajoute-t-elle.

L'ambassadrice de l'Union européenne, Melita Gabrič, durant sa visite du centre de guérison Isuarsivik. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

En plus de faire des découvertes culturelles, c’était l’occasion pour eux aussi de déceler les opportunités de partenariats internationaux.

Notre visite avait plusieurs objectifs, du point de vue scientifique notamment, avec les changements climatiques, pour nous c’est une question très importante. On souhaite trouver des façons de travailler ensemble sur cette question , expliquait l’ambassadeur de Belgique au Canada, Patrick Van Gheel.

L'ambassadeur de Belgique au Canada, Patrick Van Gheel. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel