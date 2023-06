Ottawa envoie du renfort en Lettonie pour soutenir les opérations de l’OTAN

Le Canada déploiera en Lettonie 15 chars Leopard 2 ainsi que d'autres véhicules et du personnel de soutien pour renforcer la présence militaire de l'OTAN dans le pays.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, en a fait l'annonce vendredi lors d'un point de presse donné en Belgique, où elle est de passage pour participer à la réunion des ministres de la Défense de l’ OTAN et celle du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine.

Depuis cinq ans, le Canada dirige un groupement tactique de l' OTAN en Lettonie, pays qui partage sa frontière est avec la Russie. Cette mission, à laquelle participent neuf autres pays membres (Albanie, Espagne, Islande, Italie, Monténégro, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie), s'inscrit dans le cadre du plan d'action réactivité , qui vise à assurer aux États du centre et de l'est de l'Europe une meilleure défense.

En 2022, Ottawa a décidé de prolonger sa présence militaire en Lettonie dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine. D'autres groupements, dirigés par différents pays, se trouvent en Estonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie.

En plus des 15 chars d'assaut, le ministère de la Défense canadien a promis l'envoi de 35 véhicules, notamment pour le transport, le ravitaillement en carburant et la maintenance. Leur arrivée est prévue pour l'automne 2023.

Il ne s'agit pas d'un don, précise la ministre, mais bien d'un déploiement d'équipements militaires que le Canada possède déjà.

Quelque 130 membres du personnel viendront également se joindre à la troupe des Forces armées canadiennes déjà sur place, dont l'effectif s'élève actuellement à 800. Les premiers arriveront aussi à l'automne 2023 et les 130 devraient être sur place pour le printemps 2024, assure Ottawa.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L'armée canadienne doit croître , dit la ministre

Questionnée à savoir si le Canada a aussi l'intention de renforcer ses propres capacités de défense, Mme Anand a reconnu qu'une croissance serait nécessaire, autant en matière de ressources humaines que matérielles.

Elle a toutefois soutenu que les équipements donnés, par exemple les chars envoyés à l'Ukraine fabriqués par l'entreprise ontarienne General Dynamics Land Systems (GDLS), sont activement remplacés. Nous avons envoyé 39 véhicules en Ukraine et nous remplaçons ces véhicules par des achats de GDLS , a-t-elle affirmé.

La ministre Anand a été questionnée sur ses préférences pour la succession du secrétaire général de l' OTAN , Jens Stoltenberg, dont la fin du mandat est prévue en septembre prochain. La recherche d'une nouvelle personne pour occuper ce poste se fait difficile et le mandat de M. Stoltenberg, qui a déjà été prolongé deux fois, pourrait l'être à nouveau.

Mme Anand a évité de se mouiller, se contentant d'indiquer que le Canada serait à la table de discussions et que le pays a toujours pleinement confiance dans le leadership de l'actuel secrétaire général, qui a joué un rôle important pendant une période d'intensité en Europe et dans l'environnement stratégique mondial .