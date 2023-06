Une page se tourne à l’Hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury

C’est après son rôle de vecteur et de vice-chancelier à l’Université Laurentienne que Dominic Giroux prend la barre de l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) et de l’Institut de recherche d’Horizon Santé-Nord dans la Ville du Grand Sudbury le 2 octobre 2017. Son mandat, fortement marqué par la gestion de la pandémie, aura duré presque six ans. Nommé à la tête de l'Hôpital Montfort, à Ottawa, en tant que nouveau président-directeur général, il entrera en fonction le 31 juillet 2023.