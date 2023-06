La réforme de la gouvernance scolaire mise sur pause

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick Bill Hogan a annoncé qu’il repoussait l’étude et l’adoption du projet de loi sur la réforme de la gouvernance scolaire.

Le projet de loi visait entre autres à diminuer les pouvoirs de décision des conseils d'éducation (CED) anglophones. Il avait été la cible de nombreuses critiques de l’opposition, qui dénonçait le peu de temps accordé à ce débat.

Jeudi, alors empêtré dans une crise sur la loyauté de certains députés, le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé la prolongation des travaux de l’Assemblée législative, justement pour permettre d’étudier le projet de loi plus en détail.

Retour à la case départ

Vendredi, lors de la période de questions, Bill Hogan a indiqué que l’étude du projet de loi n’irait pas de l’avant la semaine prochaine comme prévu et que son ministère retournerait à la table à dessin pour certains aspects du projet de loi.

Y a-t-il une façon d’améliorer ce que l’on apporte? Je veux m’assurer que tout le monde sache ce qu’on propose , explique M. Hogan, qui ajoute que la décision de reporter l’étude du projet est la sienne et non celle du premier ministre.

Andrea Anderson-Mason, députée du Parti progressiste-conservateur, a appuyé une motion du Parti libéral plus tôt cette semaine. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jacques Poitras

Deux députés de son parti, Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore, avaient voté en faveur d’une motion du Parti libéral, et donc contre leur parti, pour prolonger l’étude du projet de loi 46.

Bill Hogan dit que leur désaccord n’a pas influencé la sienne.

Il a admis avoir peut-être mal communiqué ses intentions aux intervenants du milieu scolaire et espère pouvoir remédier à ces interrogations dans l’avenir. Le ministre n’annule pas complètement le projet de loi, qui pourrait être présenté à nouveau cet automne.

La version initiale du projet de loi 46 avait été présentée par l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy.

Un autre recul en quelques mois

C’est le deuxième recul important du ministre Hogan. En février, les progressistes-conservateurs ont abandonné une controversée réforme de l’immersion française et de l’enseignement du français dans les écoles.

On a fait une vraie consultation et on a changé d’avis , a justifié Bill Hogan.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau pense que le gouvernement veut faire baisser la pression , en se débarrassant de l’étude du projet de loi.

Ce projet de loi est extrêmement problématique au niveau du processus , indique-t-il.

Le leader en chambre Glen Savoie a indiqué qu’en raison de ces changements, la chambre ne siégera pas la semaine prochaine. Une motion de bâillon du gouvernement permet donc à l’ensemble des travaux des députés de se conclure vendredi. En principe, les députés doivent revenir à l’Assemblée législative le 15 octobre.