Du camping sur un iceberg remis en question à Terre-Neuve

Une résidente, l’infirmière Sarah Rice, a aperçu les campeurs à partir de la chaussée qui relie Twillingate et l’île de New World, jeudi matin, et elle les a photographiés de loin.

On peut voir sur ses photos deux personnes près d’une tente installée sur un iceberg ayant une forme horizontale.

Ça ressemblait presque à une mise en scène , dit-elle.

Mme Rice explique qu’elle avait de la difficulté à en croire ses yeux, qu’elle se demandait si ces personnes étaient plutôt sur un bateau derrière l’iceberg et s’il s’agissait simplement d’une illusion optique.

Sarah Rice s’est déplacée le long de la chaussée et elle a compris qu’elle voyait bel et bien ces personnes bouger sur l’iceberg.

Nous étions stupéfaits. La surface était basse, mais en y allant avec une embarcation elle surpasserait votre tête de plusieurs pieds , estime Sarah Rice.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'iceberg de forme horizontale se trouvait près de Twillingate. Photo : Gracieuseté/Sarah Rice

Elle se demande encore comment des campeurs intrépides ont pu escalader cette paroi glacée. Elle dit qu’elle s’inquiétait pour leur sécurité.

« Je comprends que des personnes recherchent des sensations fortes, mais c’est très dangereux parce que les icebergs fondent et basculent tout à coup. » — Une citation de Sarah Rice, résidente de Twillingate

Les campeurs semblent avoir disparu de l’iceberg sans laisser de trace. Ils n’y sont pas retournés, selon la Garde côtière et les autorités municipales.

Twillingate est connue pour la circulation d’icebergs à proximité. La région accueille chaque printemps des touristes du monde entier pour cette raison.