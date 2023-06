Legacy Christian Academy : 11 chefs d’accusation d’agression armée contre un ex-directeur

Âgé de 65 ans, Duff Friesen s'est rendu de lui-même à la police.

Selon la police de Saskatoon, M. Friesen a été remis en liberté sous condition. Les conditions de sa remise en liberté inclut le fait qu'il ne peut pas occuper une position d'autorité sur une personne de moins de 18 ans, que ce soit en tant que bénévole, employé ou autre.

Aussi, il ne doit pas contacter les plaignants ou leurs familles.

La police indique que les accusations découlent d'anciennes allégations d'agressions formulées en 2021 et 2022. Les victimes et l'accusé se connaissaient en raison de leur affiliation à une institution religieuse de Saskatoon.

D’anciens élèves de cette école privée chrétienne étaient présents dans la salle d’audience lors de la comparution de Duff Friesen jeudi et plusieurs ont affirmé qu’ils n’avaient pas vu l’accusé depuis plus de dix ans.

Ces anciens élèves ont dénoncé des abus physiques et sexuels et lancé une action collective au début du mois d'août dernier et réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts. Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Robynne Cuthbert, une ancienne élève raconte qu’il lui était difficile d’aller à l’école, car chaque jour passé là-bas était terrifiant.

Il est très difficile de se concentrer et de faire son travail scolaire lorsqu'on est constamment anxieux et effrayé, et on peut aussi entendre dans le couloir ses camarades de classe se faire tabasser , ajoute-t-elle.

De son côté, Caitlin Erickson, qui fut également élève dans cette école, indique qu'il y aurait plus 60 plaintes déposées par d'anciens élèves contre le personnel de l'école. Elle affirme que d'autres plaintes pourraient être déposées dans le futur.

Caitlin Erickson a ajouté que les élèves recevaient des coups de fouet et qu'ils étaient punis pour des infractions mineures, comme de se retourner sur leur chaise ou encore de prendre trop de temps aux toilettes.

Il s'agit de choses très, très stupides et tout à fait normales pour le développement des enfants, pour lesquelles ils nous battaient littéralement , a-t-elle déclaré.

Une autre ancienne élève, Jen Beaudry, affirme que Duff Friesen lui pinçait agressivement la nuque de manière aléatoire quand il occupait le poste de directeur d'école.

Des plaintes en série

Plusieurs anciens élèves de la Legacy Christian Academy ont dénoncé ces abus physiques et sexuels. L’été dernier, ils ont intenté une demande de recours collectif de 25 millions $ contre plus de 20 responsables de ces établissements.

Dans l'exposé des faits modifié, un plaignant accuse Duff Friesen de l'avoir obligé à se courber sur une chaise et de l'avoir frappé violemment sur les fesses à trois reprises pour avoir raconté des blagues inappropriées alors qu'il n'avait que 11 ans.

Des accusations similaires sont portées contre M. Friesen ainsi que d’autres personnels de l'école.

En réponse à une allégation de chuchotements et de rires pendant le service religieux à l'église à l'automne 2003, le lundi suivant ces faits allégués, la majorité des élèves de l'équipe féminine de volley-ball étaient alignées dans l'auditorium et réprimandées par le directeur John Olubobokun, le directeur de l'école Duff Friesen et l'entraîneur Fran Thevenot , lit-on dans la déclaration.

Une plaignante a été emmenée dans une pièce annexe, comme toutes les autres étudiantes de l'équipe féminine de volley-ball, et a été frappée à plusieurs reprises sur les fesses avec une pagaie en bois , indique le document.

Après son départ de la Legacy Christian Academy, M. Friesen a occupé le poste de directeur de la Regent Academy, une école chrétienne de Prince Albert. Il comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 17 juillet.