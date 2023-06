Il s’agit d’une situation inhabituelle, aux dires du coordonnateur du Service des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de La Pocatière, Frédéric Busseau. D’autant plus que selon les projections, l’institution accueillera moins d'étudiants à l'automne 2023, soit 760, comparativement à 816 en 2022.

Les résidences du cégep comptent actuellement 388 chambres, toutes déjà occupées en prévision de l’automne 2023. Près d’une cinquantaine d’étudiants se retrouvent aussi sur une liste d’attente.

Il est possible que cette liste-là rétrécisse d’ici au début de la session d’automne , espère M. Busseau.

Par le passé, les résidences accueillaient aussi des travailleurs en plus des étudiants, mais ce n’est plus possible. Comme on est une maison d’enseignement, on priorise nos étudiants , explique M. Busseau.

Il précise que cela inclut la clientèle de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

Les responsables du Cégep tentent présentement de comprendre les raisons qui expliquent la forte demande. La pénurie de logements à La Pocatière est notamment montrée du doigt.

On a passé quelques coups de fil pour voir s'il y avait d’autres options, mais déjà ce qu’on a constaté rapidement, c’est que tous les autres immeubles étaient à pleine capacité , explique M. Busseau.

La pénurie de logements à La Pocatière est notamment montrée du doigt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Une légère hausse du nombre d’étudiants étrangers, qui passeront de 97 en 2022 à plus d’une centaine en 2023, ainsi que l’attribution de bourses Parcours peuvent aussi expliquer en partie la problématique, selon M. Busseau. Près de 90 étudiants du Cégep bénéficieront de ces bourses de 7500 $ créées par le gouvernement du Québec en 2022. Elles ciblent les étudiants qui résident à plus de 60 km du Cégep.

Des projets immobiliers à la rescousse ?

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, raconte avoir été surpris par la situation aux résidences du Cégep. Son équipe et lui tentent de bien cerner la situation. Il avoue cependant que la disponibilité de logements locatifs dans la ville d’un peu plus de 4000 habitants est un point faible.

On a une forte demande et ça fait plusieurs années sans construction de ce type , admet M. Bérubé. Depuis l’année passée, on travaille très très fort au niveau des logements , ajoute-t-il.

« On a des logements et de nouveaux quartiers qui s’en viennent. » — Une citation de Vincent Bérubé, maire de La Pocatière

Par exemple, un nouveau bâtiment des Résidences des Bâtisseurs accueillera ses premiers locataires cet été. Le projet comptera 199 logements destinés aux aînés, selon Vincent Bérubé. C’est un déplacement assez majeur de clientèle , dit-il.

Le projet du Quartier du Havre, qui comprend un quartier résidentiel de 60 terrains et la transformation du Domaine des Oblats afin d’accueillir 36 condominiums, est aussi prometteur, selon M. Bérubé. Il ajoute que les premiers condominiums pourraient être disponibles en janvier.

Les premiers condominiums du projet pourraient être disponibles en janvier dans l'ancienne résidence pour aînés le Domaine des Oblats. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Sébastien Demers

Ces appartements devraient se vendre moins de 300 000 $, selon les promoteurs. Ce n’est donc pas une solution directe pour la clientèle étudiante. Le maire croit quand même que ce genre de projet libérera de l’espace pour d’autres logements plus abordables.

Naturellement, ce sont des condos qui sont un peu plus luxueux avec des services supplémentaires comme une piscine et une garderie. Ça va probablement déplacer une clientèle familiale qui va peut-être libérer des espaces de logements pour des travailleurs ou des étudiants , pense M. Bérubé.

Le maire cite également en exemple le projet de développement de la nouvelle rue du Verger qui pourra accueillir 22 terrains résidentiels et 4 terrains pour des projets qui comprennent plusieurs logements.

Il reste l’électricité et les terrains vont être disponibles à la vente d’ici la fin de l’été , assure M. Bérubé. Aucune construction ne pourra cependant débuter avant l’automne.

Tous ces projets pourraient attirer de 125 à 150 familles à La Pocatière , ajoute le maire.

Le Cégep en mode solution

Le Cégep de La Pocatière compte 388 chambres réparties dans un bloc principal sur la 4e avenue et dans 5 autres blocs comprenant 25 logements chacun, sur la 13e avenue.

Un sixième bloc situé sur la 13e avenue est cependant inoccupé depuis 8 ans. L’institution procédera prochainement à sa rénovation. Dès que les travaux pour la réfection de ce bloc sera terminée, le Cégep y déménagera les étudiants d’un autre bloc de la même rue également à rénover. Quand ces deux étapes seront faites, le Cégep comptera 25 chambres supplémentaires.

M. Busseau ne peut toutefois pas préciser le coût des travaux ni les échéanciers pour le moment.