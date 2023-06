Le nombre de finissants qui s’identifient comme non binaires en augmentation

De tous les élèves qui ont terminé leur parcours scolaire en 2022 dans une école secondaire du Nouveau-Brunswick, 3,45 % identifient leur genre comme non binaire, selon des données du ministère de l’Éducation. En 2029, c'était moins de 1 %. Cette augmentation pourrait s’expliquer par une plus grande tolérance et compréhension de la société sur les questions d’identité de genre.

La province procède à un sondage des finissants depuis 2015. Entre 2015 et 2019, la part d’élèves qui identifiaient leur genre dans une autre catégorie que garçon ou fille était de moins de 1 %.

Les résultats de 2023 n’ont pas encore été compilés, mais l’an dernier, 109 élèves sur les 3155 élèves ayant répondu au sondage ont sélectionné non binaire à une question sur leur genre. En 2022, environ 34 000 élèves étaient inscrits en 12e année dans la province.

Le terme non binaire décrit les personnes qui ne s’identifient pas comme homme ou femme. Cela n’inclut pas toutes les personnes trans, mais les seules options du sondage sont les genres féminin, masculin ou non binaire.

Une meilleure acceptation

Alex Harris fréquente une école secondaire de Riverview en 11e année et est transgenre et pense que les gens de son âge ont accès à plus d’informations qui les aident à comprendre les questions sur l’identité de genre.

Alex Harris se désole de commentaires émis par le premier ministre Blaine Higgs visant les élèves de la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

On peut penser à des jeunes qui sentaient une différence, mais qui n’y donnaient pas trop d’importance, réaliser que : ah oui! C’est ça , souligne Alex Harris.

Selon Amy Otteson, une psychologue à Fredericton, il y a moins de stigmatisation et plus de tolérance dans les communautés. Des jeunes se sentent plus à l’aise d’exprimer publiquement qu’ils ne s’identifient pas à un genre traditionnel.

Cela a diminué au cours des dernières années , dit-elle.

« Une dysphorie de genre [...] à la mode »

Mais cette tolérance n’est pas universelle. Dans un discours à l’Assemblée législative jeudi, le premier ministre Blaine Higgs a déploré l’augmentation de le diversité de genre et a blâmé la société qui permet cela.

Dorothy Shepard, ministre du Développement social, a quitté l'Assemblée quand son chef, Blaine Higgs, a pris la parole sur la politique sur l'identité de genre. Photo : Capture d'écran de la diffusion en direct de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Nous assistons à une apparition rapide de la dysphorie de genre. Elle s'est développée au cours des dernières années et devient populaire et à la mode , a dit Blaine Higgs.

Alex Harris s’inquiète par ce genre de commentaire, qui admet que les dernières semaines ont été pénibles, en faisant référence à la controverse entourant la révision de la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles.

L’élève croit que ce genre de discours pourrait trouver des échos chez des camarades de classe.

Cela donne la liberté aux élèves de penser : ah si les politiciens remettent en question les droits trans, cela me donne le droit de le faire aussi.

D’après un reportage de Bob Jones de CBC