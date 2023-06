L’Entente sur les tiers pays sûrs est constitutionnelle, juge la Cour suprême

Après avoir entendu les arguments d'un groupe de demandeurs d'asile et d'organismes qui leur viennent en aide, le plus haut tribunal du pays a statué que l’Entente sur les tiers pays sûrs ne viole pas l'article 7 de la Charte des droits et libertés qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

La contestation de l'Entente sur la base de l'article 15 qui repose sur l’argument que le régime législatif porte préjudice aux demandeuses d'asile – qui craignent d’être persécutées en raison de leur genre si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine –, est quant à elle renvoyée devant la Cour fédérale pour considération.

Conclue entre Ottawa et Washington en 2002, l'Entente sur les tiers pays sûrs prévoit qu'à moins d'exception, tous les demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières terrestres des deux pays doivent obligatoirement demander protection dans celui des deux pays où ils sont entrés en premier après avoir quitté leur pays d’origine.

Donc, toute personne qui tente de demander asile au Canada à partir des États-Unis aux frontières terrestres doit en théorie être retournée aux États-Unis.

L'accord a par ailleurs été renégocié et reconduit en mars dernier à la suite de pourparlers entre le gouvernement Trudeau et l'administration du président Joe Biden.

Or, selon un groupe de demandeurs d'asile qui se sont présentés à un poste-frontière canadien en 2017, les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un pays sûr, car les demandeurs d'asile y sont en général emprisonnés avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités américaines.

Les plaignants, originaires du Salvador, de l'Éthiopie et de la Syrie, étaient soutenus dans leurs démarches judiciaires par plusieurs organismes dont le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale, le Conseil canadien des églises et ABC.

Fait à noter, les plaignants dans cette affaire n'avaient pas transité par le passage de fortune du chemin Roxham, au Québec, près de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Plus de détails suivront.