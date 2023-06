La cueillette de framboises pourrait être compromise à la Ferme St-Élie

Les jeunes ont été engagés en mars dernier et devaient débuter leur travail dans quelques semaines. Or, la copropriétaire de la Ferme St-Élie, Andrée-Anne Fisette, les a tous rappelés pour leur annoncer qu'elle ne pouvait plus les accueillir à la ferme. Pour la majorité, c'est un premier emploi, c'est dommage pour nous, mais ça a été très décevant de devoir leur annoncer ça , dit-elle.

Ces jeunes représentaient la moitié de ses cueilleurs. On perd 20 mains. La production est là, les fruits sont là, on fait de l'autocueillette, mais à un moment donné c'est très court la période des framboises. Elles doivent être cueillies quand elles sont prêtes. On va voir ce que l'on peut faire avec ça, mais on n'est pas très optimistes , ajoute-t-elle.

Bien qu'il y ait des exceptions à la loi 19, celles-ci ne s'appliquent pas à l'entreprise puisqu'elle compte plus de 10 employés. On ne se sent pas écoutés. On n'a pas été consultés. Dans notre cas, on est 17 . Il n'y a aucune façon d'engager un seul jeune. Ces jeunes-là, ils font trois avant-midi par semaine, de 9 h à 12 h. Ils ne viennent pas quand il pleut. Ils sont payés au rendement. Ils ne sont pas poussés, ce n'est pas à coup de fouet. Certains nous demandaient même de venir plus souvent. On se sent incompris.

La loi 19 interdit également aux 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine pendant l'année scolaire.

Au moment où la loi entrera en vigueur, les employeurs auront un mois pour congédier leurs employés trop jeunes.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur