L’Ukraine demande l’aide du Canada pour redynamiser son secteur pétrolier et gazier

L'objectif est de garder le pétrole dans le pays, plutôt que de l'exporter. Le projet devrait coûter un milliard de dollars américains en investissements par an, selon lui. Ukrnafta a déjà obtenu environ 250 millions de dollars américains, mais a besoin de partenaires pour combler la différence.

Un objectif plus urgent depuis le début de la guerre

Denys Kudin présente ce projet comme une opportunité d'entrer dans un marché pétrolier prometteur tout en aidant l'Ukraine à atteindre l'indépendance énergétique, un objectif de longue date qui est devenu plus urgent à cause de la guerre contre la Russie.

Au début de la guerre, l’Ukraine importait la majeure partie de son pétrole de Russie, du Bélarus et de la Pologne. Depuis le début de la guerre, le pays s’est efforcé de trouver de nouvelles chaînes d'approvisionnement et ce sont ses clients qui en payent le prix.

Le conflit qui dure depuis des années dans la région du Donbas a également fortement réduit la production et le transport de charbon en Ukraine un autre produit dont l'économie du pays dépend de l'exportation.

Des risques et des obstacles

Philippe Le Billon, professeur à l'École des politiques publiques et des affaires mondiales de l'université de la Colombie-Britannique (UBC), souligne que même si le développement se fait dans l'ouest et le nord-est du pays, en dehors de la zone de conflit actuelle, il est toujours possible que les projets pétroliers deviennent la cible de drones et de missiles.

Il y a également un risque en matière de relations publiques, selon lui. Certains investisseurs pourraient sentir qu'ils alimentent la guerre ou qu'ils profitent injustement du conflit, note le professeur.

Pour les investisseurs potentiels, l'obtention d'un financement et d'une assurance pourrait aussi constituer un obstacle. Depuis janvier, Exportation et développement Canada (EDC) ne fournit plus de nouveaux financements directs au secteur international des combustibles fossiles.

Cette décision est conforme à l'objectif du gouvernement fédéral d’atteindre son objectif d'émissions nulles d'ici 2050.

« Il est certain que les préoccupations liées au changement climatique ajoutent un obstacle supplémentaire à l'attraction d'investissements étrangers directs dans le pétrole et le gaz en Ukraine. » — Une citation de Philippe Le Billon, professeur à l'École des politiques publiques et des affaires mondiales de l'UBC

Denys Kudin reste optimiste. Il croit que de moderniser les champs pétrolifères ukrainiens contribuerait à réduire les émissions de carbone liées à la production de pétrole et de gaz.

Il espère qu' EDC envisagera d'accorder une exonération aux compagnies qui souhaitent contracter une assurance-risque pour des projets en Ukraine, compte tenu de la situation politique actuelle.

Avec les informations de Paula Duhatschek