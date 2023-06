La femme autochtone de 34 ans est morte dans sa cellule le 20 juillet 2016, moins de deux semaines après avoir subi une opération à cœur ouvert et quelques heures après avoir été escortée au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa pour y subir un examen médical.

Cependant, l'agent correctionnel qui était chargé de la conduire au bureau de triage de l’établissement de santé est plutôt allé récupérer des documents, pour ensuite la ramener à la prison sans qu’elle ait rencontré de médecin.

Mercredi, après 13 jours de témoignages, les avocats qui représentent la famille de Mme Sargent ont fait valoir qu'il s'agissait d'une omission de soins qui a possiblement mené à sa mort.

L'omission du policier d’amener Shannon au triage a sans doute fait en sorte qu'elle n'a pas reçu les soins médicaux dont elle avait besoin , a déclaré Christa Big Canoe, l’une des avocates de la famille, à l'émission Ottawa Morning, diffusée sur les ondes de CBC .

On a perdu une occasion de sauver une vie.

Selon les avocats, il est rare, mais pas inédit qu'une enquête criminelle soit déclenchée à la suite d'une enquête du coroner. Photo : Radio-Canada / Ashley Burke/CBC

Rare, mais possible

La Loi sur les coroners interdit explicitement au jury d’une enquête du coroner d'établir une responsabilité juridique ou d'exprimer une quelconque conclusion de droit . Toutefois, rien n’empêche d'entamer une procédure civile ou criminelle, notamment lorsque de nouveaux éléments de preuves sont dévoilés au cours d’une enquête du coroner.

Dans les circonstances appropriées, la Couronne peut revenir en arrière et réexaminer les faits en se basant sur un verdict rendu en vertu de la Loi sur les coroners , explique Paul Champ, un avocat d’Ottawa. Cela n'arrive pas très souvent. C'est rare, mais c'est possible.

M. Champ a représenté les familles de trois détenus dont la mort a fait l’objet d’une enquête du coroner. Il a été impliqué dans les causes de Cleve Geddes et de Justin St. Amour, qui souffraient tous deux de troubles mentaux et qui se sont enlevés la vie, alors qu’ils étaient en isolement au Centre de détention d’Ottawa-Carleton.

M. Champ indique que l'affaire St. Amour a donné suite à une poursuite civile qui n’est toujours pas réglée.

L'avocat Paul Champ a représenté deux familles de détenus morts au Centre de détention Ottawa-Carleton. Photo : Radio-Canada / Laurie Fagan/CBC

Il a également représenté la famille d’Ashley Smith, une femme de 19 ans, qui s’est donné la mort en 2007, alors qu'elle était sous surveillance anti-suicide dans une prison pour femmes de Kitchener, en Ontario. Le jury avait également conclu à un homicide.

Trois gardiens et un superviseur avaient ensuite été accusés de négligence criminelle ayant causé la mort, mais les accusations ont plus tard été abandonnées. La famille d’Ashley Smith avait également intenté une poursuite contre Service correctionnel Canada et lui réclamait 11 millions de dollars. L’affaire s’était finalement soldée par un accord à l'amiable.

Des lois qui se recoupent

Bien qu'il soit tentant de conclure qu'un verdict d'homicide implique un certain niveau de responsabilité criminelle, M. Champ rappelle toutefois que ce n'est pas l'objectif d’une enquête du coroner.

« Je sais que pour les non-juristes, cela peut sembler étrange, et il y a en effet d'importants recoupements dans ces branches du droit. Mais cela permet avant tout à la communauté, au coroner et au jury de vraiment comprendre ce qui s'est passé ici, dans le but de prévenir d'autres décès. » — Une citation de Paul Champ, avocat

M. Champ n'a pas voulu spéculer sur la possibilité que l'affaire Sargent soit analysée de nouveau par la Couronne ou la police, alors que Mme Big Canoe ajoute qu'il est trop tôt pour prédire la suite des choses.

De son côté, Mark Ertel, avocat de la défense, a qualifié le verdict de très inhabituel parce que l’on reproche un manquement à l'obligation de fournir les soins médicaux, et non pas un geste comme une agression physique.

Cela m'a surpris , a-t-il déclaré. Ce dernier félicite toutefois la famille d’avoir insisté afin d’obtenir cette conclusion .

M. Ertel croit que les enquêteurs vont réexaminer le dossier, mais il avertit que le fardeau de la preuve doit être beaucoup plus lourd lors d’un procès criminel.

Je serais très surpris, compte tenu de l'indignation du public face à ce qui s'est passé ici, que la police ne donne pas suite à son enquête initiale , conclut-il.