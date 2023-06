Stade multisports : la Ville de Rimouski revoit son plan de match

La construction du stade, qui était auparavant estimée à 35 millions de dollars, est maintenant évaluée à plus de 40 millions. Cette nouvelle infrastructure comprendrait des corridors de course et de marche, une palestre et un terrain de soccer intérieur.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, affirme qu'en raison des coûts, le projet pourrait être réalisé par étapes. Le projet, tel qu'il existait, n'est pas celui qui va être privilégié , dit-il.

« On va regarder pour un projet plus modeste. Peut-être même qu'il y aurait des phases d'expansions éventuelles. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le maire ajoute qu'il espère également développer des partenariats avec les institutions scolaires pour partager les coûts du projet, comme ça a été le cas par exemple pour le stade Premier Tech à Rivière-du-Loup ou le terrain synthétique de Mont-Joli.

Si on veut pouvoir investir dans un terrain synthétique ou un centre multisports, on aura besoin d'avoir des investissements, des engagements qui viennent des écoles, que ce soit des études supérieures ou du primaire, secondaire, pour que ça puisse être réalité , fait valoir le maire, qui soutient que le secteur privé pourrait aussi être appelé à contribuer.

Il ajoute que des rencontres ont déjà eu lieu avec certaines institutions scolaires pour explorer les possibilités.

Le stade multisports fera partie du plan triennal d'immobilisations de la Ville de Rimouski, qui sera dévoilé la semaine prochaine.

Ce projet est dans les cartons de la Ville de Rimouski depuis plus de cinq ans.

