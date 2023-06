La Ville d’Ottawa s’active pour recruter 14 ambulanciers paramédicaux

Les conseillers municipaux d'Ottawa ont approuvé, jeudi, une stratégie triennale visant à augmenter le nombre d'embauches d'ambulanciers paramédicaux pour faire face à l'incapacité à respecter les délais de réponse pour les appels les plus graves. Ils ont également demandé à ce que la mise en place de cette stratégie soit accélérée afin de contrer le nombre record de pénuries d'ambulances dans la ville.

Le chef du Service paramédic d'Ottawa, Pierre Poirier, a présenté des chiffres et des tendances inquiétantes au Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence.

Les ambulanciers paramédicaux n'ont pas répondu aux appels concernant les douleurs thoraciques et les problèmes respiratoires dans les délais prévus. M. Poirier a souligné que les patients en arrêt cardiaque soudain n'étaient pris en charge dans les six minutes que dans 48 % des cas, alors que le pourcentage prévu par le conseil est de 65 %.

L'année dernière, le service a passé l'équivalent de sept semaines sans ambulance disponible pour répondre aux appels 911. Actuellement, 61 membres du personnel paramédical sont en congé pour des accidents du travail et des accidents de longue durée.

Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d’urgence d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Cette situation ne peut plus durer , a réagi Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d'urgence d'Ottawa.

Le plus gros problème reste les retards dans les hôpitaux locaux, où les ambulanciers paramédicaux peuvent attendre des heures pour transférer les patients, a expliqué M. Poirier. Cette situation dure depuis de nombreuses années et ne cesse de s'aggraver.

Le personnel municipal explique que la Ville devra continuer à faire pression sur la province pour qu'elle règle le problème du flux des patients dans le système de santé et qu'elle mette en œuvre d'autres stratégies pour traiter et soigner les patients qui n'ont pas forcément besoin de se rendre aux urgences. Des programmes dans ce sens sont déjà utilisés depuis longtemps dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, et Ottawa pourrait les emprunter, a souligné M. Poirier.

Les ambulanciers paramédicaux d'Ottawa ont vu le nombre d'appels augmenter de 23 %, entre 2021 et 2022.

« Je pense que la demande va continuer à augmenter et que si nous n'innovons pas, nous serons écrasés par la crise des soins de santé. » — Une citation de Pierre Poirier, chef du Service paramédic d'Ottawa

Appel à l'aide à la province

Des changements importants au niveau du système de santé provincial sont essentiels, mais il est également nécessaire d'augmenter le nombre d'employés, a ajouté M. Poirier.

Pierre Poirier, chef du Service paramédic d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence a approuvé, jeudi, l'embauche de 23 ambulanciers paramédicaux supplémentaires par an, à partir de 2024, pour répondre aux besoins d'une ville vieillissante et en pleine croissance. La Ville a déterminé que 17 postes supplémentaires sont nécessaires en raison des longs délais que les ambulanciers subissent dans les hôpitaux en attendant le transfert des patients. Elle souhaite aussi que le gouvernement de l'Ontario prenne en charge la totalité de ces salaires.

Il n'est pas certain que cela se produise. Le cabinet de la ministre de la Santé avait précédemment déclaré à CBC qu'elle souhaitait continuer à partager le coût des salaires des ambulanciers paramédicaux.

Le conseiller du quartier Barrhaven Ouest, David Hill, propose d'embaucher 14 ambulanciers paramédicaux dès cette année au lieu d'attendre 2024, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Le syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux avait demandé que ces embauches aient lieu immédiatement, plutôt que d'attendre, compte tenu de la pression subie sur le terrain.

La Ville a souvent compté sur les heures supplémentaires de son personnel, mais les ambulanciers paramédicaux ne sont plus disposés à les faire, même lors des matchs des Sénateurs d'Ottawa, a soutenu M. Poirier.

Les conseillers ont également convenu que le maire Mark Sutcliffe et le président du comité, le conseiller Riley Brockington, devraient rencontrer les directeurs généraux des hôpitaux locaux, et que la Ville devrait chercher à rencontrer la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, lors de la conférence de l'Association des municipalités de l'Ontario qui aura lieu cet été.

Riley Brockington, représentant du quartier Rivière à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Brockington souligne que les résidents d'Ottawa sont gravement touchés par l'incapacité des ambulanciers paramédicaux à répondre aux appels, mais qu'il en va de même pour les résidents des communautés environnantes lorsque les comtés adjacents doivent envoyer leurs ambulances pour les aider.

Nous avons besoin que la ministre de la Santé comprenne la gravité de ce problème dans la ville d'Ottawa et dans tout l'Ontario. Elle seule peut tenir les hôpitaux responsables de la résolution de la partie la plus importante d'un problème grave , a insisté M. Brockington.