Deux nouvelles voix se font entendre depuis peu. Celles des Estriennes Charlotte Boyer et Lili-Rose Vallières, des amies depuis la tendre enfance. « C'est une de mes premières amies à vie! On était ensemble au CPE. On a souvent fait des spectacles devant nos parents, au primaire », affirme Charlotte.

Leur duo est né il y a quelques mois à peine.

On essayait des chansons, on essayait des trucs, et on aimait vraiment ça. On a vite remarqué que nos voix s'harmonisaient bien ensemble , poursuit la jeune femme.

Les deux interprètes pourraient être de proches cousines des Sœurs Boulay, pour la douceur de leurs voix et la finesse de leurs harmonies vocales. Pouvoir partager une passion mutuelle aussi ardente pour la musique en compagnie d’une amie est certainement une plus-value pour la jeune formation. Ça vient créer une certaine complicité qu'on peut transmettre dans nos chansons. C'est quelque chose de particulier et de très précieux aussi , explique, quant à elle, la musicienne et chanteuse Lili-Rose Vallières.

Déjà, le calendrier des spectacles est bien garni dans l'été de Charlotte et Lili. Elles seront plusieurs soirs à la Microbrasserie des Cantons à Magog, dont le 22 juin et le 5 juillet.

On se crée notre répertoire à nous, et on présente ça au monde. On trippe, on aime la musique et on veut partager cette passion avec les gens , ajoute Lili-Rose.

Les deux jeunes femmes sont amies depuis leur petite enfance. Leur passion commune de la musique les a amenées à former le duo Charlotte et Lili. Photo : Photo fournie : Julie Charest

Répertoire de reprises, pour l'instant

Lili-Rose a grandi dans une famille très musicale. Elle joue du piano et de la guitare depuis plusieurs années. Elle étudie en arts, lettres et communication au Cégep de Sherbrooke. Charlotte, pour sa part, a débuté une technique professionnelle en musique et chanson au Cégep de Drummondville.

Le tandem revisite de façon très dépouillée, des chansons folk-pop, surtout francophones. Pour les deux artistes, c’est important. Il y a vraiment des pépites à découvrir, des petits bijoux québécois qu'on ne connaît pas , confirme Charlotte. Parmi ces perles, se trouve notamment la chanson La planque à libellule d'Ingrid St-Pierre.

Les jeunes femmes, âgées d’à peine 18 ans, ne sont pas fermées à l'idée d'écrire et de composer leurs propres pièces, mais pour le moment, elles interprètent les pièces d'artistes qu'elles aiment, dont Pomme et Taylor Swift.

Tel père, telle fille

Lili-Rose Vallières a un père bien connu : Vincent Vallières. Grâce à mon père, la musique a vraiment une très grande importance dans ma vie. Celle qui a déjà partagé la scène avec lui à quelques reprises se sent bien épaulée. Mon père est de très bon conseil, on utilise les ressources qu'on a! Je pense que sans ce support, je peux dire que ce serait impossible de présenter ce spectacle-là , conclut Lili-Rose.

Les deux chanteuses sont prêtes à vivre leur été à fond, et surtout à avoir du plaisir sur scène à chaque spectacle.