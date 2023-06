La Ville d’Ottawa prête à réglementer les bibliothèques de rue

Ces boîtes bricolées constituent une initiative locale qui vise à promouvoir l'alphabétisation et le sentiment communautaire en offrant un espace où prendre et laisser des livres. La Ville remarque qu'elles sont devenues de plus en plus populaires au fil des années, mais qu'en l'absence d'une dérogation au règlement, nombre d'entre elles sont techniquement illégales.

La bande d'herbe qui longe de nombreuses rues appartient à la Ville. Cela comprend les terre-pleins d'herbes et l'espace entre les trottoirs et les routes, mais cela s'étend souvent aussi sur les pelouses des riverains, jusqu'à la limite de leur propriété.

En vertu du règlement actuel, les résidents ne peuvent y apporter aucune modification, hormis la possibilité de tondre l'herbe et d’en arracher les mauvaises herbes. Mais ces emplacements en bordure de rue en font aussi un lieu privilégié pour accueillir une petite structure d’échange de livres entre voisins.

La Ville a accordé des dérogations au cas par cas, une procédure que les services municipaux ont qualifiée de lourde et incohérente dans un rapport.

L’administration municipale recommande maintenant un nouveau cadre pour autoriser plus largement les petites boîtes, tout en fixant une liste de réglementations.

Construire l'esprit communautaire

Il ne serait pas nécessaire pour les résidents d’obtenir un permis, mais ces derniers devraient signer une entente confirmant qu'ils comprennent les règles à suivre. La proposition sera examinée la semaine prochaine par le Comité des transports.

Je trouve fantastique que la Ville s'engage dans cette voie et en fasse une politique officielle , a réagi Wendy Chaytor, une résidente de Stittsville qui a dû temporairement déplacer sa petite bibliothèque, l'année dernière.

Les bibliothèques [de rue] représentent un merveilleux effort communautaire, et je pense que plus il y en aura, plus l'esprit communautaire se développera.

La résidente d'Ottawa, Wendy Chaytor Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Mimi Golding, qui a eu ses propres démêlés avec le règlement, en 2016, à propos d'une petite bibliothèque de rue dans le quartier Hintonburg, estime que les règlements proposés sont trop lourds et bureaucratiques. Selon elle, cela étouffe un mouvement qui était à l’origine une initiative citoyenne.

Le règlement limiterait les boîtes aux rues locales, sans autoriser les bibliothèques sur les artères plus fréquentées ou les rues collectrices. Les résidents ne pourraient construire de petites bibliothèques que sur les emprises jouxtant leur propre propriété et devraient les maintenir à au moins un mètre de la chaussée.

Aucune installation permanente ne serait autorisée et la Ville se réserverait le droit de les enlever pour installer, entretenir ou réparer l'infrastructure. Le règlement prévoit que les boîtes doivent être maintenues en bon état.

Une restriction de hauteur - pas moins de 0,9 mètre et pas plus de 1,1 mètre - vise à harmoniser les petites bibliothèques avec les normes d'accessibilité applicables aux boîtes de dépôt des bibliothèques publiques. M. Golding juge que cette mesure restreint une initiative communautaire.

Pour sa part, Mme Chaytor a réussi à conclure un accord avec la Ville qui lui a permis de remettre sa petite bibliothèque à un endroit un peu plus éloigné de la route que son emplacement d'origine.