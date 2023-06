L’école des pêches souffle ses 75 bougies

Après 75 ans d’histoire et plusieurs moments critiques, l’École des pêches et de l’aquaculture estime avoir su démontrer sa pertinence auprès de l’industrie.

Au fil des changements d'organisation et de missions, l’École des pêches et de l’aquaculture estime néanmoins avoir su démontrer sa pertinence et sa capacité d'adaptation à une industrie qui a aussi bien changé en 75 ans.

L’école de Grande-Rivière marque d’ailleurs ses 75 ans avec une hausse d’intérêt envers ses programmes de formation.

Il ne faut pas oublier qu’à quelques exceptions près, les six dernières années ont été les meilleures de l'histoire de l'industrie des pêches. On a une industrie maintenant qui vaut un milliard de dollars , commente le rédacteur en chef de Pêche Impact, Robert Nicolas.

M. Nicolas estime que la prochaine rentrée scolaire s’annonce comme une des plus importantes des 10 ernières années. Ils pourraient être bien plus d’une centaine à la prochaine rentrée à l’automne, selon lui. Au moment où on se parle, dit-il, on a un nombre d'inscriptions record en mécanique marine pour la session d'automne qui va démarrer en août prochain.

Nouvellement retraité, celui qui a travaillé 35 ans à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) est un observateur privilégié du monde des pêches.

La pêche aujourd'hui, dit-il, est devenue une grosse business. Ce n'est plus la même pêche si on retourne 30, 40 ans, 50 ans en arrière, avec le petit pêcheur dans son southwest, sa barge qui prend le large.

Les flottilles se sont spécialisées et professionnalisées. On travaille avec la dernière technologie, le poisson ne peut plus se cacher, on est capable de le repérer facilement. C'est devenu payant aussi parce que les conditions de capture se sont améliorées. Les engins sont de plus en plus sophistiqués, performants , explique Robert Nicolas.

L’école des pêches n’a pas eu le choix de suivre cette évolution.

L’école constate aussi un regain d’intérêt pour ses programmes de pêche professionnelle.

Robert Nicolas observe qu’un des principaux défis de l’industrie au cours des prochaines années sera le transfert générationnel des entreprises de capture et de transformation. La moyenne d'âge du secteur de la capture à bord des entreprises de pêche frôle les 54, 55 ans , relève le rédacteur en chef de Pêche Impact. Plusieurs capitaines, dit-il, souhaitent prendre leur retraite.

Le profil des étudiants change aussi. On voit arriver de nouveaux capitaines propriétaires qui sont issus de différents milieux, de différents secteurs d'activités avec déjà un bon bagage d’affaires ou scolaire.

L'École, qui dessert toutes les communautés côtières, est située en bordure du golfe et tout près des installations portuaires de Grande-Rivière. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Au début des années 90, 80 % des étudiants provenaient de la Gaspésie. Ils viennent maintenant de l’ensemble des régions du Québec maritime. L’école a aussi développé au fil des ans un volet international, ralenti comme partout par la pandémie. La situation se redresse. Cet automne, une cohorte de jeunes Français, entre autres, est attendue dans le programme d’aquaculture.

Des moments marquants

Créée en 1948, l’École de l’apprentissage des pêcheries ressemble d’abord à une école de métiers avant de passer sous le giron collégial en 1969 dans la foulée de la création des cégeps. Elle a par la suite été baptisée Institut des pêches puis Centre spécialisé des pêches et de l'aquaculture .

Chacune de ses appellations a correspondu à des moments clés de l’établissement d’enseignement, fait remarquer M. Nicolas.

Ce dernier ajoute que l’appellation centre spécialisé a entre autres permis de faire valoir la recherche réalisée à l’école. Éventuellement, cela mènera à la création d’Halieutec, un centre collégial de transfert technologique (CCTT) en ressources halieutiques qui sera plus tard intégré au centre de recherches Merinov.

L’école a suivi aussi le cheminement de son industrie, question de s'adapter constamment, de se remettre en question, puis d'avoir des programmes de formation qui collent davantage à ce que les gens vivaient d’une époque à l’autre , commente Robert Nicolas.

Par contre, l'évolution arrive parfois de manière brusque et inattendue.

1984 deviendra une année charnière lorsque le bâtiment de l’école est ravagé par le feu. C'était triste, rapporte M. Nicolas, parce que c'est une richesse qui est quand même partie.

L'École des pêches et de l'aquaculture a 75 ans. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

L’école sera reconstruite en 1986. Ce malheur se traduira par de nouvelles perspectives.

Le nouvel édifice moderne sera doté d’équipements à la fine pointe de la technologie, mais aussi de nouveaux espaces qui permettront dans les années suivantes d’aménager des laboratoires, d’installer une usine-pilote, un simulateur de navigation, etc.

L’école a su traverser aussi la crise du monde des pêches générée aux tournants des années 1990 par les moratoires sur la pêche aux poissons de fond.

Par contre, la baisse notable du nombre au début des années 2010 a bien failli remettre en question l’avenir de l’école. La période de 2011 à 2014 a vraiment créé des moments d’incertitude , se rappelle Robert Nicolas. Le nombre d’étudiants chutera jusqu’à 35.

Mais déjà à ce moment, l’école était en train de se réinventer à la suite d’une importante rencontre tenue en novembre 2011 avec l’ensemble de l’industrie et des partenaires gouvernementaux, rencontre M. Nicolas.

Pour lui, cette rencontre a été une grande réflexion sur le rôle de l’établissement d’enseignement auprès de l’industrie. On a fait un peu notre mea culpa, puis on s'est fait parler dans le visage comme on dit. L'école s’était peut-être éloignée au fil des ans de sa raison d'être, l'industrie des pêches , raconte Robert Nicolas.

La rencontre de novembre a donné lieu à une série de consultations puis à un rapport doté d’un plan d’action.

Les programmes ont été revus et la formation adaptée à la réalité des entreprises de pêche, que ce soit celles de la capture ou de la transformation. À partir de 2015, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'on en récolte d'excellents résultats, parce que ç’a permis le redémarrage de la presque totalité de tous les programmes de formation, de niveau professionnel et technique , indique M. Nicolas.

Il estime que la création du Bureau école-industrie en 2011, dont il fut le responsable, aura notamment été un facteur important de rapprochement entre les acteurs de l’industrie et l’école en développant la formation sur mesure, continue, à distance, etc.

L’école des pêches joint en formation continue entre 300 et 500 personnes par année.

« Aujourd'hui, en 2023, l'école continue à naviguer puis doit nager à contre-courant à l'occasion, tout comme son industrie. » — Une citation de Richard Loiselle, ancien directeur de l’École des pêches et de l’aquaculture

L’ ÉPAQ dessert maintenant toutes les régions côtières du Québec. Grâce à son offre de formation sur mesure, l’école a notamment aidé les communautés autochtones innues, malécites et mi’gmaw à s’intégrer à la pêche.

L’école n’a par contre pas pu relancer son programme de transformation des produits aquatiques. Aucune formation n’a pu être donnée depuis 2012.

En attendant, avant la prochaine rentrée, l'ÉPAQ organise vendredi une demie-journée portes ouvertes. La journée sera aussi ponctuée par des annonces du ministre des Pêcheries, André Lamontagne, qui devraient venir consolider la synergie entre l'école, la recherche et l'industrie.