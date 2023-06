BC Hydro recherche de nouvelles sources d’électricité propre

Le service public de la Couronne chargé de produire et de fournir de l'électricité en Colombie-Britannique, BC Hydro, projette que la province aura besoin de nouvelles sources d’électricité propre pour alimenter 270 000 foyers dès 2028.

Les projections de BC Hydro surviennent alors que l'entreprise prévoit son premier appel d’offres en 15 ans pour trouver de nouveaux partenaires dans l'approvisionnement en électricité. Selon la province, la croissance économique et démographique, les besoins en nouvelles constructions ainsi que l'augmentation du nombre de voitures électriques justifient cette quête qui sera lancée au printemps 2024.

Victoria assure que la demande d'électricité dans la province devrait augmenter de 15 % d'ici 2030. Le premier ministre David Eby a précisé que les estimations prévoyant 3000 gigawattheures supplémentaires par an d'énergie renouvelable arrivent trois ans plus tôt que prévu.

Le chef du gouvernement avance que cette chasse aux producteurs d'électricité indépendants sera un processus concurrentiel et moins coûteux que les programmes précédents. BC Hydro s’engage à acquérir une électricité propre et renouvelable à 100 %, y compris en énergie éolienne et solaire.

Alors que nous sommes confrontés à la menace d'une saison des incendies record à travers le Canada, la nécessité de passer à une énergie propre pour lutter contre les changements climatiques n'a jamais été aussi urgente , croit le premier ministre Eby.

Soutien aux projets énergétiques autochtones

Par ailleurs, la province promet 140 millions de dollars pour soutenir des projets énergétiques menés par des Autochtones. La ministre de l'Énergie, Josie Osborne, considère que l'initiative autochtone pour l'énergie propre de la province soutiendra de plus petits projets qui, autrement, pourraient ne pas être compétitifs en raison de leur taille.

La Première Nation Tsleil-Waututh vise à long terme à produire autant d'énergie qu'elle n'en consomme sur la réserve. Photo : Gracieuseté de la Nation Tsleil-Waututh

L’opposition n’a pas manqué de critiquer le gouvernement néo-démocrate. Selon le chef de BC United, Kevin Falcon, la province a freiné certains projets énergétiques lorsque son parti était au pouvoir.

C’est le même gouvernement qui nous a critiqués, lorsque nous étions au gouvernement, à propos de tous les projets énergétiques indépendants que nous réalisions, dont 90 % impliquaient la participation des Premières Nations et qui consistaient à investir dans des projets éoliens, solaires et microhydroélectriques , a-t-il soutenu.

David Eby et Josie Osborne ont fait ces annonces devant un champ de panneaux solaires qui permet à la Première Nation Tsleil-Waututh d'économiser 30 000 $ en coûts d'énergie par an.