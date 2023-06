10 tornades ont été recensées mercredi en Alberta

L’agence fédérale dit avoir reçu de nombreux avis de tornades, ainsi que de nombreux rapports et photos de plusieurs tornades et nuages en entonnoir entre Iron Springs et Big Stone, deux localités situées dans le sud.

Le nombre de tornades recensées se présente comme suit :

4 tornades près d' Iron Springs entre 14 h 30 et 15 h;

entre 14 h 30 et 15 h; 2 tornades près d' Enchant entre 15 h 15 et 15 h 30;

entre 15 h 15 et 15 h 30; 1 tornade près du lac Newall vers 16 h 10;

vers 16 h 10; 1 tornade près de Brooks vers 16 h 30;

vers 16 h 30; 1 tornade près de Cabin Lake vers 18 h;

vers 18 h; 1 tornade près de Vermilion vers 16 h 30.

Seuls des dommages mineurs ont été signalés pour le moment à l’issue de ces épisodes de tornades.

Classées dans la catégorie EF-0

Environnement Canada classe les tornades selon l'échelle Fujita améliorée, ou EF, qui attribue une catégorie à une tornade en fonction de la vitesse estimée du vent et des dommages qu'elle cause. Les catégories varient de EF-0 à EF-5. Les tornades recensées mercredi en Alberta ont été toutes classées EF-0.

Les rafales maximales suivantes ont été reçues par le réseau d'observation d'Environnement Canada :

Patricia : 87 km/h;

: 87 km/h; Rainier : 87 km/h;

: 87 km/h; Barnwell : 84 km/h;

: 84 km/h; Cabin Lake : 83 km/h.

Le public peut signaler des conditions météorologiques extrêmes au 1-800-239-0484, à storm@ec.gc.ca, ou par un gazouillis à #abstorm.