Jarome Iginla de retour avec les Flames

Jarome [Iginla] et moi avons toujours parlé de travailler un jour ensemble dans la Ligue nationale de hockey (LNH) , a dit Craig Conroy dans un communiqué. Ce jour est enfin arrivé et je suis heureux de l'accueillir à nouveau à Calgary.

« Jarome apporte à notre équipe une approche créative, un esprit de hockey intelligent, ainsi qu'une passion pour le jeu et un désir de gagner la Coupe Stanley. »

Jarome Iginla et Craig Conroy sont des complices tant sur qu'à l'extérieur de la patinoire.

Craig Conroy, qui a rappelé être lié avec son nouveau conseiller par une amitié de longue date, a souligné avoir des points de vue similaires sur la façon de jouer. Il ajoute toutefois que lui et l’ancien ailier se sont souvent remis en question sur les systèmes et le style de jeu, nous poussant toujours l'un l'autre à être meilleurs.

« Je me réjouis de voir notre équipe bénéficier de sa compétitivité acharnée, de son expérience professionnelle et de son amour du hockey. »

Jarome Iginla s’est dit pour sa part reconnaissant aux propriétaires des Flames et au nouveau directeur général de lui donner l'occasion de réorienter sa carrière vers la LNH

« Conny [Craig Conroy] mérite sa nomination en tant que directeur général et j'ai hâte de le soutenir, lui et l'équipe, dans un rôle plus engagé. »