Les pompiers espagnols envoyés en renfort à Chibougamau vendredi

Ils s’amènent en renfort, alors que 106 feux de forêt sont toujours en activité au Québec, dont près d’une trentaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a une base d’opérations à l’aéroport de Roberval.

Les pompiers espagnols sont très enthousiastes et s’estiment prêts à aider leurs confrères québécois.

En Espagne, on a quelques avions qui s'appellent le Canadair parce qu'ils viennent du Canada. On connaît bien votre technique, alors c'est pour ça qu'on travaille très pareil à vous. C'est pour ça qu'on croit qu'on va être très utile ici parce que l'interopérabilité, c'est très possible , a expliqué en français Angela Iglesias, du ministère de la Transition écologique en Espagne.

La porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras, a accueilli Angela Iglesias. Celle-ci est la responsable du ministère de la Transition écologique en Espagne qui coordonne le déploiement des pompiers.

Celle-ci coordonne le déploiement des pompiers.

Nous, on est très habitué à travailler avec les outils, aussi avec de l'eau, aussi avec les hélicoptères, n'importe quoi. Les feux techniques, c'est notre spécialité. Alors je crois qu'ici au Canada, il les utilise aussi, comme ça, on peut les aider , a-t-elle enchaîné.

En plus des Français

Ces pompiers s’ajoutent à une centaine de pompiers français qui ont mis le pied au Québec la semaine dernière.

De leur côté, les sapeurs tricolores utilisent plus fréquemment des camions-citernes pour combattre les incendies, car l’eau est à plusieurs endroits moins accessible en nature qu’ici. Ils ont d’ailleurs apporté une bonne quantité de tuyaux qui ont dû être adaptés par les pompiers forestiers québécois.

Une centaine de pompiers espagnols sont arrivés à Roberval jeudi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ce qui nous impressionne, c'est vraiment toute la préparation qu'il y a, l'anticipation, l'analyse qui est faite quotidiennement, par rapport à la température, par rapport aux précipitations et surtout le suivi des feux qui est fait au jour le jour, avec une numérisation qui est extrêmement précise. Les moyens qui sont déployés avec les hélicoptères et les avions bombardiers d'eau sont à peu près les mêmes que chez nous , a exprimé Jérôme Bonnafoux, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels.

