Les réactions sont nombreuses au lendemain de l'annonce d'Ottawa d’exproprier une quarantaine de propriétaires pour la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Les propriétaires concernés sont empreints d’un mélange de tristesse, de colère et de déception alors que les terrains seront acquis par Ottawa dès le 1er août.

Yolande Boulanger, 85 ans, a perdu son petit-fils lors de la tragédie de Lac-Mégantic en 2013. Près de 10 ans plus tard, elle va perdre une partie de sa terre qui se retrouve à cheval dans les municipalités de Frontenac et de Lac-Mégantic. Une terre qui a été transmise de génération en génération depuis 1933. Le train passera en plein milieu avec la construction de la future voie de contournement.

Des risques de contamination

Mme Boulanger a su qu’elle serait expropriée, mercredi en milieu d’après-midi, par courriel, comme toutes les autres personnes touchées par l’expropriation. Pour eux, l’important est d’aller de l’avant, pour dire que ça va se faire 10 ans après ce qui s’est passé , croit-elle.

« Pour moi, l’impact majeur est le danger de la contamination de l’eau potable. S’ils dynamitent jusqu’à 120 pieds de profondeur, il y a notamment des risques de contamination. » — Une citation de Yolande Boulanger, citoyenne touchée par l’expropriation

Pour elle, le projet de voie de contournement tel qu’il est présenté est injuste . Ça manque de sens et d’humanité. Il est néfaste à tous les points de vue. C’est une vraie catastrophe de faire ce tracé-là , poursuit-elle. Du point de vue de l’humain, on exproprie des gens qui ont perdu des proches dans la tragédie. C’est un non-sens.

« David contre Goliath »

La décision d’aller de l’avant avec les expropriations survient alors que l'Office des Transports du Canada n'a toujours pas donné son aval au projet, une étape essentielle pour aller de l'avant. Le montant des indemnités est lui aussi inconnu, tout comme le coût total du projet. Chez plusieurs expropriés, on sent la déception et la frustration.

On dirait que c'est David contre Goliath. On dirait qu'on peut sortir tous les arguments possibles, mais que c'est déjà décidé , se désole Josée Morin, une propriétaire qui sera expropriée.

On se sent volé par notre gouvernement. C'est notre terrain. Ça nous appartient. Les gens qui prennent cette décision-là, à Ottawa, sont assis dans une chaise, dans un bureau et ils ne savent pas l'impact que ça va avoir sur notre milieu , renchérit son conjoint Sylvain Côté.

« Ça fait huit ans qu'on prend des pilules pour dormir. Là, on est tannés. » — Une citation de Raymond Savoie, exproprié

« Ils passent au-dessus de toutes les lois, mais à un moment donné on va peut-être bien se fâcher, parce qu’assez c’est assez. » — Une citation de Rita Boulanger, expropriée

Pas d’écoute d’Ottawa, selon l’ UPA

Pour l'Union des producteurs agricoles, Ottawa n'a « plus d'oreilles ». L'Union a proposé à maintes reprises des tracés alternatifs et s'inquiète des impacts du chemin de fer sur l'environnement.

Les citoyens n'en veulent pas. Cette voie-là n'est pas utile aux citoyens, mais à qui profite le crime? Le seul bénéficiaire de ce projet-là, c’est le Canadien Pacifique qui va avoir une douzaine de kilomètres de voie toute neuve qu’il n’aura pas à entretenir pendant des années. Il va même pouvoir augmenter la vitesse des trains , regrette André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec.

« La construction d’une voie de contournement n’effacera la tragédie qui est arrivée à Lac-Mégantic. » — Une citation de André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec

André Roy propose l’option de la demi-voie. Elle ne règle pas tous les problèmes, mais il a l’avantage d’éviter tout le secteur de Frontenac, éviter la construction d’un pont au-dessus de la chaudière et ça réduirait la facture de plusieurs centaines millions de dollars.

Opinion divergente chez les maires

Les opinions des trois maires dont les municipalités sont touchées par le tracé de la future voie de contournement divergent. Nantes et Frontenac s'opposent au tracé actuel, alors que la mairesse de Lac-Mégantic ne veut plus voir de train dans le centre-ville.

C'est sûr que c'est désolant à voir, mais c'est un processus légal qui se poursuit , lance Daniel Gendron, maire de Nantes. Il faut comprendre qu'il y a 66 hectares de milieux humides qui vont être complètement détruits , indique pour sa part Gaby Gendron, maire de Frontenac.

Pour la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, le projet doit se réaliser . C'est ce qu'on attend depuis dix ans. Donc ce n'est pas une surprise que les étapes cheminent, pour nous clairement c'est tant mieux , souligne-t-elle.

Le député Luc Berthold déçu

Luc Berthold, député fédéral conservateur de Mégantic-l’Érable se dit déçu de la tournure des événements. J’aurais préféré que le gouvernement s’entende avec les citoyens plutôt qu’arriver à cette procédure extrême d’expropriation , lance-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

« Je comprends la déception des gens. » — Une citation de Luc Berthold, député fédéral conservateur de Mégantic-l’Érable

François Jacques, le député caquiste de Mégantic dit trouver difficile la communication entre le fédéral et les résidents impactés. Ça crée des tensions , croit François Jacques. Mais ce dernier croit néanmoins que l’avenir de Lac-Mégantic passe par la voie de contournement.

Vers des recours juridiques ?

Les opposants à la voie de contournement ne jettent pas la serviette. L' UPA et des expropriés envisagent de se tourner vers les tribunaux. Mais tout cela survient en même temps que le dixième anniversaire de la tragédie en juillet prochain.

Ça serait le temps de se manifester fortement. Mais en même temps, le 6 juillet, c'est un peu sacré. On se doit de respecter cette journée-là, mais il ne faut pas se laisser manger la laine sur le dos non plus , conclut Yolande Boulanger.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et Guylaine Charette