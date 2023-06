Ça joue dur au cours du dernier droit de la campagne dans la circonscription de Portage–Lisgar, au Manitoba. Affiches électorales vandalisées, guerre d’insultes sur Twitter : les conservateurs et le Parti populaire se livrent une guerre sans merci.

Sur le bord d’une route de campagne, Walter Hiebert réinstalle une affiche électorale de Maxime Bernier, arrachée durant la nuit.

Les gens écrasent les affiches avec leur voiture. Les deux camps en sont victimes , raconte ce partisan du Parti populaire.

L’homme est barbu, coiffé d’un chapeau de paille. Fermier et mennonite, comme 20 % des gens du sud du Manitoba. Sa vie se déroule au rythme des saisons et de la religion.

Walter Hiebert est un partisan du Parti populaire de Maxime Bernier. Photo : Radio-Canada

Walter Hiebert le dit en toute franchise : il craint l’établissement d’un nouvel ordre international, dicté par le Forum économique mondial, une fondation à but non lucratif qui réunit gens d’affaires, milliardaires et politiciens.

Entre deux coups de marteau et un tour de perceuse, M. Hiebert se lance dans un feu roulant de plaintes, réelles ou imaginaires, contre le gouvernement fédéral.

Ottawa, selon lui, veut limiter les déplacements des Canadiens afin de mieux contrôler les changements climatiques; influencer les enfants à l’école pour qu’ils deviennent transgenres; éliminer son identité agricole et religieuse.

« Il faut ramener la Bible dans nos écoles et lutter contre le gouvernement qui veut limiter l’indépendance des Canadiens. Sinon, nos libertés vont disparaître. » — Une citation de Walter Hiebert

Une vision persistante dans le sud du Manitoba, au milieu des grandes plaines de maïs, de soya et de canola. Un terreau fertile pour les idées politiques de Maxime Bernier.

Un Beauceron au Manitoba

Les gens d'ici partagent mes valeurs , explique Maxime Bernier, le chef du Parti populaire, qui s’est autoparachuté comme candidat dans Portage–Lisgar.

Maxime Bernier fait du porte-à-porte dans la circonscription de Portage–Lisgar depuis déjà quelques semaines. Photo : Radio-Canada

À 2600 kilomètres de sa Beauce natale, le politicien courtise ceux qui partagent ses positions antivaccins, anti-avortement et anti-establishment.

Son quartier général est à Winkler, petite ville sud-manitobaine, où à peine une personne sur cinq est vaccinée contre la COVID-19. Sa campagne vise surtout le Parti conservateur de Pierre Poilievre.

« Le Parti conservateur prend leur vote pour acquis. Pierre Poilievre est conservateur de nom seulement. Il ne parle pas de guerre culturelle. Nous, on en parle. » — Une citation de Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

En faisant du porte-à-porte, il rencontre une mère de famille qui a choisi d’enseigner à ses enfants à la maison parce que, selon elle, l'école fait la promotion de l’idéologie transgenre dans ses cours et dans ses livres.

On n’aime pas ces affaires de trans et toute la sexualisation des enfants qui survient à l’école , confie-t-elle. Elle veut garder ses enfants purs. Maxime Bernier promet de l’aider.

Ces gens-là sont aussi déçus du Parti conservateur et du fait que M. Poilievre ne parle pas des dossiers qui sont importants pour eux , soutient Maxime Bernier. Donnez-moi une chance, je vais aller défendre vos idées à Ottawa. Ça va peut-être forcer Poilievre à en parler.

Le candidat du PCC Branden Leslie a travaillé dans l'équipe de campagne de la députée conservatrice démissionnaire Candice Bergen. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

À ceux qui croient que sa candidature risque de diviser le vote conservateur, il répond que c’est une élection partielle, prenez l’occasion de voter selon vos valeurs. Faites un vote de protestation contre les conservateurs .

En 2021, le Parti populaire a récolté 22 % des voix, un record hors Beauce. Grâce notamment à l'opposition aux mesures sanitaires et à un candidat d’origine mennonite très connu dans sa communauté.

Maxime Bernier veut répéter l’exploit. Mais le contexte postpandémique a changé. Atteindre à nouveau 22 % semble optimiste, même pour le chef qui diminue lui-même les attentes. Notre moyenne nationale est de 5 %. Donc, tout ce qui est en haut de 5 %, c’est une bonne chose.

Conservatisme ou populisme?

Alain Philippot a l'oeil sur ses champs à perte de vue, tout en tendant l'oreille sur le beuglement de son bétail.

Ici, la terre est au cœur du quotidien. Les habitudes politiques sont bien enracinées. Portage–Lisgar, ça vote bleu. Tu peux mettre une balle ronde de foin. La peinture est bleue et elle va gagner l’élection.

Alain Philippot, producteur laitier de Saint-Claude, au Manitoba Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Mais le bleu d’antan ne veut plus dire la même chose pour ce fermier franco-manitobain.

« Ça m’inquiète quand on devient plus populiste. Quand nos idées deviennent basées sur des idéologies sans des faits. » — Une citation de Alain Philippot, producteur laitier

Il déplore notamment le virage plus à droite effectué par le nouveau chef conservateur, qui cherche à faire concurrence à Maxime Bernier.

M. Poilievre courtise ceux qui sont désenchantés, estime M. Philippot. Ceux qui sont en colère contre le gouvernement. On sait qu’il est contre bien des choses. Mais il ne dit pas c’est quoi son plan à lui.

C’est un peu la même chose pour le candidat conservateur du coin. Brendan Leslie a refusé nos nombreuses demandes d’entrevue. Mais sur Twitter, il flirte parfois avec certaines théories erronées, notamment à propos du Forum économique mondial.

Raymond Hébert est professeur émérite à l’Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Raymond Hébert, professeur émérite à l’Université de Saint-Boniface, y voit une influence américaine, et peut-être un effet Maxime Bernier.

C’est comme s’il était en train de forcer Pierre Poilievre à courtiser la droite forte ou la droite extrême , avance-t-il. Pourtant, ajoute-t-il, c’est un groupe d’électeurs qui lui est déjà acquis.

« Pour gagner une élection générale, il faut aller au-delà de ça. Aller dans les régions urbaines, chez les progressistes ou les modérés. Et ce n’est pas ce que fait Pierre Poilievre. » — Une citation de Raymond Hébert, professeur émérite à l’Université de Saint-Boniface

Le défi Poilievre

La voix nasillarde de l’annonceur résonne dans les haut-parleurs. Les petites balles blanches s'affolent dans le boulier. Les joueurs ont tous leur marqueur coloré en main. C’est l’heure du bingo, à la Légion de Portage la Prairie.

Normalement, on essaie d’éviter de parler de politique. Mais ce soir-là, le naturel revient au galop. Les joueurs déplorent la taxe carbone d'Ottawa, les dépenses excessives des libéraux et l’aliénation générale de l’Ouest canadien.

Clairement, ici, les libéraux ne passent pas et le candidat conservateur Branden Leslie a la cote.

Johanne Brzezinski et son mari Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Branden est un bon garçon, un "Portage boy". Sa mère vient souvent jouer au bingo avec nous , raconte Nathalie Verway. Il faut faire du bon travail à Ottawa.

Dans la salle, personne ne doute de la victoire de Branden Leslie dans la partielle de lundi. Mais son chef Pierre Poilievre fait parfois mauvaise impression.

Entre deux parties de bingo, Johanne Brzezinski se mord les lèvres. Je n’ai rien de bon à dire sur lui, alors je préfère me taire , glisse-t-elle. Sa voisine, Mme Lemieux, en rajoute : Il ressemble trop à Donald Trump. Son attitude trop agressive hérisse beaucoup de gens , affirme-t-elle.

Il a le potentiel pour devenir premier ministre, renchérit Thomas Alexander, mais il doit encore faire ses preuves.

Pierre Poilievre et Maxime Bernier veulent tous deux séduire la droite canadienne en colère. Mais le contexte postpandémique a changé. Le résultat de lundi indiquera peut-être si leur stratégie respective est toujours la bonne.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson